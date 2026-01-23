Нотингам Форест се похвали с привличането на италиански национал от Наполи

Нотингам Форест официално обяви привличането на италианския национал Лоренцо Лука от Наполи. 25-годишният нападател преминава под наем при англичаните до края на сезона за сумата от 1 млн. евро, като в сделката е включена и опция за постоянното му закупуване в общ размер на 40 млн. евро.

Welcome to Nottingham Forest, Lorenzo Lucca! ✍️ — Nottingham Forest (@NFFC) January 23, 2026

За Лука е подготвен и бъдещ договор до лятото на 2031 г. при заплата от 3,5 млн. евро на сезон. През лятото Наполи взе нападателя като преотстъпен от Удинезе за 9 млн. евро, така че преди новия му трансфер клубът е активирал задължителната му опция за закупуване на стойност 26 млн. евро, след което завърши сделката с Нотингам.

За „партенопеите“ обаче Лука не успя да се наложи и записа едва 595 игрови минути в 23 мача, в които се отчете със само 2 гола. Нападателят ще носи фланелката с номер 20 за Нотингам. Лука вече записа и 5 мача за националния отбор на Италия.