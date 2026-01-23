Нотингам Форест сам се провали в Брага след пропусната дузпа и автогол

Брага победи с 1:0 Нотингам Форест на свой терен в двубой от предпоследния кръг на Лига Европа, като португалският тим направи много голяма крачка към директното класиране за 1/8-финалите на турнира. В момента Брага не пето място с 16 точки. Форест е 15-и почти сигурно ще играе в плейофите. Автогол на Райън Йейтс (54') донесе трите точки на домакините.

2 - Nottingham Forest have tonight become just the second team in UEFA Europa League history to...



❌ Lose a match without facing a shot on target.



❓ Miss a penalty, score an own goal and receive a red card in one match.



Puzzling. pic.twitter.com/gYjquTIXIQ — OptaJoe (@OptaJoe) January 22, 2026

Първото полувреме бе доста разочароващо. Гостите изглеждаха като по-опасният отбор в началото, но в 37-ата минута Мартинес имаше много голям шанс да изведе Брага напред, след като бе изпуснат и засече с глава добро центриране на Гомес. Топката обаче премина на сантиметри встрани.

В 48-ата Орта също пропусна много добра възможност, след като отблизо стреля над вратата. Две минути след това обаче Нотингам Форест получи дузпа за това, че Мартинес задържа МакАтий в наказателното поле след центриране на Гибс-Уайт. Последният изпълни лошо дузпата, Хорничек уцели ъгъла и изби удара му. 54 секунди по-късно Брага поведе в резултата след автогол на Райън Йейтс, който засече в собствената си врата след подаване на Орта.

В 62-рата минута гостите нямаха късмет, след като мощен изстрел на Айна от 30 метра разтресе гредата. Четири минути след това гредата помогна и на Нотингам Форест след удар на Виктор.

Форест натисна в края, но Хорничек не допусна гол във врата си. В 88-ата минута гостите поискаха дузпа след падане на Ндой след шпагат на Моутиньо. Такава не бе отсъдена, а играчът на Форест спорно получи жълт картон за симулация.

В добавеното време гостите останаха с човек по-малко заради реплика на Елиът Андерсън по адрес на съдията. Халфът прекара само 20 минути на терена.

