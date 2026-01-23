Наполи се разбра с Верона за бразилски нападател

От Наполи са постигнали договорка с Верона за привличането на нападателя Джоване Нашименто, съобщават в Италия.
Така италианският шампион успя да изпревари Лацио за подписа на 22-годишния играч, като от ключово значение са били добрите взаимоотношения с „мастифите“. Двата клуба са се разбрали за обща трансферна сума от 20 млн. евро, в която са включени редица бонуси. Днес ще бъдат уточнени и финалните детайли с агента на бразилския футболист, който ще подпише договор до 2030-а с опцията за още една година при заплата от поне 1,2 млн. евро на сезон.
Така Джоване си тръгва само половин година след пристигането си във Верона като свободен агент от Коринтианс. За „джалоблу“ той записа 23 мача, в които вкара три гола и направи четири асистенции.
Междувременно, Наполи за пореден път преотстъпи нападателя Уалид Чедира, който ще довърши кампанията в Лече, откъдето ще имат опцията да го закупят срещу 4 млн. евро. През първата част от сезона 28-годишният мароканец записа 17 мача с 1 гол за Сасуоло, а преди това неаполитанците са го пращали под наем във Фрозиноне и Еспаньол.