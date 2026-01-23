Наполи се разбра с Верона за бразилски нападател

От Наполи са постигнали договорка с Верона за привличането на нападателя Джоване Нашименто, съобщават в Италия.

Така италианският шампион успя да изпревари Лацио за подписа на 22-годишния играч, като от ключово значение са били добрите взаимоотношения с „мастифите“. Двата клуба са се разбрали за обща трансферна сума от 20 млн. евро, в която са включени редица бонуси. Днес ще бъдат уточнени и финалните детайли с агента на бразилския футболист, който ще подпише договор до 2030-а с опцията за още една година при заплата от поне 1,2 млн. евро на сезон.

🚨🔵 Napoli agree deal to sign Brazilian forward Giovane from Hellas Verona, here we go!



Deal in place for €20m package add-ons included, all set to be sealed on Friday with formal steps. 🇧🇷 pic.twitter.com/HvblF2fkNG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2026

Така Джоване си тръгва само половин година след пристигането си във Верона като свободен агент от Коринтианс. За „джалоблу“ той записа 23 мача, в които вкара три гола и направи четири асистенции.

Междувременно, Наполи за пореден път преотстъпи нападателя Уалид Чедира, който ще довърши кампанията в Лече, откъдето ще имат опцията да го закупят срещу 4 млн. евро. През първата част от сезона 28-годишният мароканец записа 17 мача с 1 гол за Сасуоло, а преди това неаполитанците са го пращали под наем във Фрозиноне и Еспаньол.

🟡🔴 Walid Cheddira è giallorosso!



📄 Acquisito, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione definitiva, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore dalla S.S.C. Napoli.



L’attaccante classe 1998 vestirà la maglia numero 9️⃣9️⃣ pic.twitter.com/MPYkTetFD9 — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) January 22, 2026