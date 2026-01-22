Нотингам успя да убеди италиански национал от Наполи

От Нотингам Форест най-после успяха да убедят нападателя на Наполи Лоренцо Лука да подпише с английския отбор, съобщава Фабрицио Романо и Николо Скира. Двата клуба се разбраха за трансфера на италианския национал още миналия уикенд, а днес той също е дал своето съгласие след няколкодневен размисъл. Любопитното е, че през миналото лято играчът избра италианския шампион именно пред "червените".

Сега обаче Лука ще премине под наем във Форест до края на сезона срещу 1 млн. евро, като в сделката е включена и опция за закупуване в общ размер на 40 млн. евро. 25-годишният играч още днес ще пътува до Англия за медицинските си прегледи, като за него е подготвен и бъдещ договор до лятото на 2031-а при заплата от 3,5 млн. евро на сезон. През лятото Наполи взе нападателя като преотстъпен от Удинезе за 9 млн. евро, така че преди новия му трансфер клубът ще активира задължителната му опция за закупуване на стойност 26 млн. евро, след което ще завърши сделката с Нотингам.

За неаполитанците Лука записа едва 595 игрови минути в 23 мача, в които се отчете със само два гола.

