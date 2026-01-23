Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нотингам Форест
  3. Дайч: Беше много тъжно

Дайч: Беше много тъжно

  • 23 яну 2026 | 13:29
  • 685
  • 0

Мениджърът на Нотингам Форест, Шон Дайч, определи като минута на лудост, която е коствала поражението на английския тим в гостуването на Брага с 1:0. Тимът от Острова пропусна дузпа и минута по-късно Райън Йейтс си отбеляза автогол, който костваше трите точки на гостите.

Нотингам Форест сам се провали в Брага след пропусната дузпа и автогол
Нотингам Форест сам се провали в Брага след пропусната дузпа и автогол

„Беше много тъжно. Станах свидетел на една минута лудост, въпреки че иначе всичко изглеждаше доста безгрижно за нас. В същото време Нотингам не доминираше толкова, колкото искаше. Не намерихме достатъчно пролуки в защитата на противника. Пропуснахме дузпа, но това се случва. Но начинът, по който се представихме в следващата минута - това определено не е нещо хубаво. Загубихме заради такъв нелеп гол“, цитира Дайш пресслужбата на УЕФА. Брага взе 16 точки и се изкачи на пето място в класирането. Нотингам падна на 15-та позиция с 11 пункта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Тотнъм с изненадваща оферта за защитник на Ливърпул

Тотнъм с изненадваща оферта за защитник на Ливърпул

  • 23 яну 2026 | 13:50
  • 1539
  • 1
Слот похвали Салах и определи Борнемут като най-интензивният отбор в Премиър лийг

Слот похвали Салах и определи Борнемут като най-интензивният отбор в Премиър лийг

  • 23 яну 2026 | 13:32
  • 994
  • 0
Диоманде за гола си срещу Лудогорец: Не бях вкарвал от доста време и моментът бе емоционален за мен

Диоманде за гола си срещу Лудогорец: Не бях вкарвал от доста време и моментът бе емоционален за мен

  • 23 яну 2026 | 12:45
  • 527
  • 0
Кралят на Мароко заяви, че цирковете на финала на Купата на африканските нации няма да повлияят на отношенията между страните

Кралят на Мароко заяви, че цирковете на финала на Купата на африканските нации няма да повлияят на отношенията между страните

  • 23 яну 2026 | 12:40
  • 593
  • 0
Еди Хау за гостуването на Вила, контузията на Бруно Гимараеш и плановете за бъдещето на Нюкасъл

Еди Хау за гостуването на Вила, контузията на Бруно Гимараеш и плановете за бъдещето на Нюкасъл

  • 23 яну 2026 | 12:29
  • 970
  • 1
Ювентус получи „да“ от Фенербахче за Ен-Несири

Ювентус получи „да“ от Фенербахче за Ен-Несири

  • 23 яну 2026 | 12:12
  • 1233
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

  • 23 яну 2026 | 14:42
  • 997
  • 0
ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

  • 23 яну 2026 | 12:46
  • 37443
  • 116
Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

  • 23 яну 2026 | 10:23
  • 24482
  • 16
Гостът на Sportal.bg с Джейсън Фъргюсън: Скоро България отново ще приеме голям турнир с всички снукър звезди

Гостът на Sportal.bg с Джейсън Фъргюсън: Скоро България отново ще приеме голям турнир с всички снукър звезди

  • 23 яну 2026 | 10:24
  • 8144
  • 0
Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

  • 23 яну 2026 | 07:44
  • 30499
  • 71
Димитър Евтимов: Сега е моментът да направим нещо значимо!

Димитър Евтимов: Сега е моментът да направим нещо значимо!

  • 23 яну 2026 | 08:00
  • 16848
  • 36