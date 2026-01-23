Дайч: Беше много тъжно

Мениджърът на Нотингам Форест, Шон Дайч, определи като минута на лудост, която е коствала поражението на английския тим в гостуването на Брага с 1:0. Тимът от Острова пропусна дузпа и минута по-късно Райън Йейтс си отбеляза автогол, който костваше трите точки на гостите.

„Беше много тъжно. Станах свидетел на една минута лудост, въпреки че иначе всичко изглеждаше доста безгрижно за нас. В същото време Нотингам не доминираше толкова, колкото искаше. Не намерихме достатъчно пролуки в защитата на противника. Пропуснахме дузпа, но това се случва. Но начинът, по който се представихме в следващата минута - това определено не е нещо хубаво. Загубихме заради такъв нелеп гол“, цитира Дайш пресслужбата на УЕФА. Брага взе 16 точки и се изкачи на пето място в класирането. Нотингам падна на 15-та позиция с 11 пункта.

Снимки: Gettyimages