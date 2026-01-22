Популярни
Носителите на Купата на България по волейбол Иван Станев и Калоян Балабанов гостуват в "Block out"
  3. Наполи и Галатасарай си стиснаха ръцете за нидерландски национал

Наполи и Галатасарай си стиснаха ръцете за нидерландски национал

  • 22 яну 2026 | 15:06
  • 957
  • 0

От Наполи и Галатасарай постигнаха споразумение относно финансовите детайли по сделката, с която крилото Ноа Ланг ще премине в турския шампион, съобщава Фабрицио Романо.

Става въпрос за наем до края на сезона на стойност 2 млн. евро и опция за закупуване в размер на 30 млн. евро. Ако тя бъде активирана, нидерландският национал ще получи увеличение на заплатата си, скоято ще бъде в размер на 4 млн. евро при договор за четири сезона, както гласи информацията на Николо Скира. Очаква се още утре 26-годишният играч да замине за своите медицински прегледи в Истанбул. Той се присъедини към Наполи през миналото лято, когато италианският първенец плати на ПСВ Айндховен 25 млн. евро за него, но Ланг се отчете с едва един гол и две асистенции в 27 мача, в повечето от които се включваше като резерва.

Междувременно, според Скира неаполитанците вече са се договорили с нападателя на Верона Джоване Нашименто за контракт поне до лятото на 2030 година при заплата от 1,2 млн. евро на сезон плюс бонуси. Преговорите с неговия клуб обаче продължават, тъй като “мастифите” искат опцията за закупуване в предложения наем да бъде задължителна.

