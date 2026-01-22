Наполи и Галатасарай си стиснаха ръцете за нидерландски национал

От Наполи и Галатасарай постигнаха споразумение относно финансовите детайли по сделката, с която крилото Ноа Ланг ще премине в турския шампион, съобщава Фабрицио Романо.

Става въпрос за наем до края на сезона на стойност 2 млн. евро и опция за закупуване в размер на 30 млн. евро. Ако тя бъде активирана, нидерландският национал ще получи увеличение на заплатата си, скоято ще бъде в размер на 4 млн. евро при договор за четири сезона, както гласи информацията на Николо Скира. Очаква се още утре 26-годишният играч да замине за своите медицински прегледи в Истанбул. Той се присъедини към Наполи през миналото лято, когато италианският първенец плати на ПСВ Айндховен 25 млн. евро за него, но Ланг се отчете с едва един гол и две асистенции в 27 мача, в повечето от които се включваше като резерва.

🚨🔴🟡 EXCLUSIVE: Noa Lang to Galatasaray, here we go! Deal agreed right now between clubs.



Loan deal for €2m fee plus €30m buy option clause, accepted by Napoli.



Lang will have higher salary than current one at Napoli if Galatasaray sign him on permanent deal in June. pic.twitter.com/KFfwZ2nfrO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2026

Междувременно, според Скира неаполитанците вече са се договорили с нападателя на Верона Джоване Нашименто за контракт поне до лятото на 2030 година при заплата от 1,2 млн. евро на сезон плюс бонуси. Преговорите с неговия клуб обаче продължават, тъй като “мастифите” искат опцията за закупуване в предложения наем да бъде задължителна.

🚨 #Napoli have an agreement in principle with Giovane Santana do Nascimento for a contract until 2030 (€1,2M/year + bonuses) with the option for 2031. @NicoSchira pic.twitter.com/56T3cDVU6W — Napoli Zone (@TheNapoliZone) January 21, 2026