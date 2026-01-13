Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Арда обяви съперниците си за лагера в Турция

Арда обяви съперниците си за лагера в Турция

  • 13 яну 2026 | 10:29
  • 139
  • 0
Арда обяви съперниците си за лагера в Турция

Отборът на Арда (Кърджали) заминава за Турция на 18-ти януари, където ще се проведе втората част от зимната подготовка. Там играчите на Александър Тунчев ще имат 4 контролни срещи. На 20-ти януари срещу украинския първодивизионен Кудривка, на 23-ти срещу полския Вечиста Краков, на 26-ти януари срещу руския УФА и на 29-ти с узбекистанския Нефтчи Фаргона.

Часовете и терените, на които ще се играят срещите, ще бъдат обявени допълнително. На 15-ти януари Арда ще изиграе контрола с Левски Карлово от 11:30 в Брацигово, като по този начин ще приключи първата част от подготовката

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Стартът на Балкан е в 10:30 часа (програмата за контролите)

Стартът на Балкан е в 10:30 часа (програмата за контролите)

  • 13 яну 2026 | 07:28
  • 567
  • 0
Първа тренировка за ОФК Костинброд (програмата за контролите)

Първа тренировка за ОФК Костинброд (програмата за контролите)

  • 13 яну 2026 | 07:24
  • 1283
  • 0
Левски продава нападател в Полша

Левски продава нападател в Полша

  • 12 яну 2026 | 23:28
  • 30464
  • 42
Пирин (Гоце Делчев) привлече Малкия Джаич

Пирин (Гоце Делчев) привлече Малкия Джаич

  • 12 яну 2026 | 21:21
  • 2078
  • 2
Лудогорец и НЕК Неймеген в спор за норвежки халф

Лудогорец и НЕК Неймеген в спор за норвежки халф

  • 12 яну 2026 | 20:12
  • 6569
  • 2
Бусато на сбогуване: ЦСКА не може да се обясни, трябва да се почувства

Бусато на сбогуване: ЦСКА не може да се обясни, трябва да се почувства

  • 12 яну 2026 | 19:28
  • 13580
  • 52
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

  • 13 яну 2026 | 10:47
  • 41
  • 0
Левски стартира контролите, двама пропускат мача, бурен вятър ще тормози “сините”

Левски стартира контролите, двама пропускат мача, бурен вятър ще тормози “сините”

  • 13 яну 2026 | 08:00
  • 7791
  • 9
Левски продава нападател в Полша

Левски продава нападател в Полша

  • 12 яну 2026 | 23:28
  • 30464
  • 42
Проблемът "Субименди" или как проектът беше сбъркан от самото начало

Проблемът "Субименди" или как проектът беше сбъркан от самото начало

  • 13 яну 2026 | 09:36
  • 7657
  • 2
Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред във ФА Къп

Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред във ФА Къп

  • 12 яну 2026 | 23:46
  • 33221
  • 28
Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

  • 13 яну 2026 | 00:08
  • 31983
  • 10