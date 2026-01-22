Тунчев: С Арда влязохме в историята! "Армията" е плюс за целия български футбол

Наставникът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев даде интервю пред Sportal.bg в Лара, където карат лагера си "небесносините". Бившият национал говори по разнообразни теми, като опита да състави тройка за "Футболист на годината". Шампионът с Локомотив (Пловдив) и ЦСКА очаква много интересна футболна пролет у нас.

"Имаме някои леки болежки в отбора, няколко момчета са с вирусно заболяване. Засега нещата около новия нападател са доникъде. Имахме уговорка с един футболист да дойде под наем, бяхме се разбрали с клуба, уж всичко беше готово, но в последния момент играчът даде "задна". Искам да направим добра подготовка. Вторият полусезон със сигурност ще бъде доста труден. Апетитът идва с яденето. Нормално е целта ни да бъде, ако можем отново да се класираме в Европа.

Със сигурност ни чака труден мач срещу ЦСКА. Те взеха доста футболисти, ще изглеждат по-добре от това, което беше през първия дял. Винаги е трудно срещу ЦСКА, и то в София. Някакъв плюс е, че мачът няма да е на "Българска армия", а на Националния стадион.

Да, определено синът ми е по-добър от мен. На неговите години бях все още в юношите на Хебър (Пазарджик), може би на следващата година ме взеха в мъжкия футбол. Когато мога, ходя да гледам мачовете му. Чувам от странични хора, че се представя доста добре, всичко си зависи от него. Казал съм му го.

Строежът на "Армията" е плюс както за ЦСКА, така и за българския футбол. Далеч съм от Локомотив (Пловдив), честно казано. Не съм запознат в детайли. Хубаво е, че се строи стадион и там. Във Варна също се строи - когато играхме с Черно море, минахме покрай "Юрий Гагарин", има някакъв напредък. В Кърджали също се изгражда нещо - тренировъчен терен до стадиона. През пролетта ще бъде интересно, не само в челото. В средата сме пет-шест отбора, които искаме да сме във втората четворка. Важно е и какво ще бъде времето в началото на полусезона, това също ще повлияе.

Ако разполагаме с добри терени, нямам против да бъдат повече отбори в групата. Мисля, че правилото за българите помага. Колкото повече български футболисти имат възможност да играят, по-добре за националния отбор. Не е лесно да си спортен журналист и да съставиш тройка за Футболист на годината. На пръв поглед Илия Груев - в последно време играе в Премиър лийг. Другият футболист е Кирил Десподов, той е един от нашите лидери. С третия се затруднявам.

Оптимист съм за българския футбол. Вярвам, че нещата отиват към по-добре. Ето в ЦСКА - сериозен инвеститор, сериозни неща се правят. Това ще повиши нивото и конкуренцията, по този начин ще растем. Това, което направихме с Арда, влиза в историята. Започнахме с идеята да стигнем до първи гол в Европа, след това постигнахме две победи. Малшансът ни подмина срещу Ракув, а този отбор е в топ 3 на класирането в Лига на конференциите. Излязохме с достойнство от този турнир. Феновете трябва да имат малко повече търпение и вяра в отборите си", заяви Александър Тунчев.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия