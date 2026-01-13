Арда взе продаден от Локо (Пловдив)

Днес договор с Арда подписа Мартин Паскалев. Това се случи след среща между спортния директор на клуба Ивайло Петков и самия играч. Двете страни сложиха подпис под договор за две години и половина. Мартин Паскалев е роден на 25 декември 2001г. в Свиленград.

Той започва своята професионална кариера в Локомотив Пловдив, където играе от 2018 до 2025г., след което е продаден на босненския ФК Сараево, от където се присъединява към Арда. Мартин Паскалев е висок 186см и играе на поста централен защитник.

Ръководството на ПФК АРДА, треньорите, футболистите и феновете пожелават на Мартин Паскалев много успехи с фланелката на АРДА.