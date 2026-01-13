Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Арда взе продаден от Локо (Пловдив)

Арда взе продаден от Локо (Пловдив)

  • 13 яну 2026 | 16:26
  • 907
  • 0

Днес договор с Арда подписа Мартин Паскалев. Това се случи след среща между спортния директор на клуба Ивайло Петков и самия играч. Двете страни сложиха подпис под договор за две години и половина. Мартин Паскалев е роден на 25 декември 2001г. в Свиленград.

Той започва своята професионална кариера в Локомотив Пловдив, където играе от 2018 до 2025г., след което е продаден на босненския ФК Сараево, от където се присъединява към Арда. Мартин Паскалев е висок 186см и играе на поста централен защитник.

Ръководството на ПФК АРДА, треньорите, футболистите и феновете пожелават на Мартин Паскалев много успехи с фланелката на АРДА.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Директор на ЦСКА 1948 празнува

Директор на ЦСКА 1948 празнува

  • 13 яну 2026 | 13:38
  • 962
  • 1
Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

  • 13 яну 2026 | 15:53
  • 31638
  • 49
Монтана се подсили с четирима нови

Монтана се подсили с четирима нови

  • 13 яну 2026 | 13:19
  • 1336
  • 0
Борислав Кьосев дава шанс на още двама юнощи във Вихрен

Борислав Кьосев дава шанс на още двама юнощи във Вихрен

  • 13 яну 2026 | 13:13
  • 641
  • 0
Дунав се раздели с крило

Дунав се раздели с крило

  • 13 яну 2026 | 13:07
  • 1178
  • 0
Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

  • 13 яну 2026 | 11:46
  • 13219
  • 18
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

  • 13 яну 2026 | 15:53
  • 31638
  • 49
Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

  • 13 яну 2026 | 16:17
  • 6725
  • 6
Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

  • 13 яну 2026 | 10:56
  • 27133
  • 136
Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

  • 13 яну 2026 | 16:37
  • 16752
  • 3
Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

  • 13 яну 2026 | 12:26
  • 31621
  • 36
Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

  • 13 яну 2026 | 11:13
  • 14293
  • 2