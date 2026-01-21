Арда разузнава ЦСКА в Турция

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев, помощникът му Веселин Минев и спортният директор на клуба Ивайло Петков гледат на живо контролата между ЦСКА и ЛНЗ Черкаси. По всяка вероятност тяхното присъствие на стадион "Титаник Марда" е продиктувано от това, че двата отбора се изправят един срещу друг още в първия пролетен кръг от efbet Лига и щабът на кърджалийци иска добре да разузнае своя противник.

ЦСКА 0:0 Черкаси, отмениха гол на "червените"

Както е известно, при "армейците" е синът на Александър Тунчев - Алекс, който взе участие и в двете проверки дотук - срещу Корона Киелце (0:2) и Млада Болеслав (1:2).

Следвай ни:

Снимки: Startphoto