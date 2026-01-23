Ден 6 на Australian Open

В 6-ия ден на Australian Open 2026 започват битките от третия кръг в горната половина на схемата при мъжете и долната при жените.

Световната номер 1 Арина Сабаленка, която е и основна фаворитка за титлата, открива програмата на "Род Лейвър Арена" срещу Анастасия Потапова. Сабаленка е в серия от доминантни победи и ще търси бърз успех, с който да направи нова крачка напред към титлата.

Водачът в схемата при мъжете Карлос Алкарас пък се изправя срещу един от най-атрактивните и непредвидими играчи в тура в лицето на Корентен Муте. Алкарас продължава преследването на единствената титла от Шлема, която му липсва, за да постигне "Кариерен Голям шлем".

Блокбъстърът на вечерната сесия е между Алекс де Минор и Франсис Тиафо. Местният герой Де Минор ще разчита на подкрепата на публиката срещу експлозивния французин в мач, който обещава интензивност и зрелищни разигравания.

Сред другите вълнуващи сблъсъци е този между Коко Гоф и Хейли Баптист. Това е своеобразно американско дерби на „Маргарет Корт Арена“, в което Гоф е изявена фаворитка, но Баптист показа отлична форма до момента и може дасъздаде проблеми.

Александър Зверев и Камерън Нори пък ще мерят сили на „Джон Кейн Арена“. Миналогодишният финалист Зверев ще бъде тестван от последната надежда на Великобритания в турнира.

Бившият номер 1 Даниил Медведев продължава кампанията си срещу опасния унгарец Фабиан Марожан, който е известен с това, че може да поднесе изненада срещу топ играчи.

Денят ще бъде посветен и на някои от изгряващите звезди в тениса, като три тийнейджърки ще се борят за място във втората седмица. Мира Андреева затваря програмата на централния корт срещу Елена-Габриела Русе. Виктория Мбоко (19 г.) се изправя срещу Клара Таусон, а Ива Йович (18 г.) ще има тежка задача срещу седмата поставена Жасмин Паолини.