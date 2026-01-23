Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Ден 6 на Australian Open

Ден 6 на Australian Open

  • 23 яну 2026 | 01:55
  • 191
  • 0
Ден 6 на Australian Open

В 6-ия ден на Australian Open 2026 започват битките от третия кръг в горната половина на схемата при мъжете и долната при жените.

Световната номер 1 Арина Сабаленка, която е и основна фаворитка за титлата, открива програмата на "Род Лейвър Арена" срещу Анастасия Потапова. Сабаленка е в серия от доминантни победи и ще търси бърз успех, с който да направи нова крачка напред към титлата.

Водачът в схемата при мъжете Карлос Алкарас пък се изправя срещу един от най-атрактивните и непредвидими играчи в тура в лицето на Корентен Муте. Алкарас продължава преследването на единствената титла от Шлема, която му липсва, за да постигне "Кариерен Голям шлем".

Блокбъстърът на вечерната сесия е между Алекс де Минор и Франсис Тиафо. Местният герой Де Минор ще разчита на подкрепата на публиката срещу експлозивния французин в мач, който обещава интензивност и зрелищни разигравания.

Сред другите вълнуващи сблъсъци е този между Коко Гоф и Хейли Баптист. Това е своеобразно американско дерби на „Маргарет Корт Арена“, в което Гоф е изявена фаворитка, но Баптист показа отлична форма до момента и може дасъздаде проблеми.

Александър Зверев и Камерън Нори пък ще мерят сили на „Джон Кейн Арена“. Миналогодишният финалист Зверев ще бъде тестван от последната надежда на Великобритания в турнира.

Бившият номер 1 Даниил Медведев продължава кампанията си срещу опасния унгарец Фабиан Марожан, който е известен с това, че може да поднесе изненада срещу топ играчи.

Денят ще бъде посветен и на някои от изгряващите звезди в тениса, като три тийнейджърки ще се борят за място във втората седмица. Мира Андреева затваря програмата на централния корт срещу Елена-Габриела Русе. Виктория Мбоко (19 г.) се изправя срещу Клара Таусон, а Ива Йович (18 г.) ще има тежка задача срещу седмата поставена Жасмин Паолини.

Следвай ни:

Още от Тенис

Гергана Топалова отпадна във втория кръг в Буенос Айрес

Гергана Топалова отпадна във втория кръг в Буенос Айрес

  • 22 яну 2026 | 19:26
  • 945
  • 1
Изабелла Шиникова отпадна на полуфиналите на двойки в Бахрейн

Изабелла Шиникова отпадна на полуфиналите на двойки в Бахрейн

  • 22 яну 2026 | 16:33
  • 636
  • 0
Швьонтек не допусна изненада в Мелбърн

Швьонтек не допусна изненада в Мелбърн

  • 22 яну 2026 | 15:59
  • 636
  • 0
Елизара Янева разгроми втората поставена в Полша

Елизара Янева разгроми втората поставена в Полша

  • 22 яну 2026 | 15:15
  • 577
  • 0
Неостаряващият Вавринка подлуди Мелбърн с близо 5-часова победа

Неостаряващият Вавринка подлуди Мелбърн с близо 5-часова победа

  • 22 яну 2026 | 13:53
  • 4333
  • 2
Яник Синер даде само седем гейма по пътя към 16-ата си поредна победа на Australian Open

Яник Синер даде само седем гейма по пътя към 16-ата си поредна победа на Australian Open

  • 22 яну 2026 | 12:59
  • 1649
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

  • 22 яну 2026 | 23:50
  • 26719
  • 101
Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

  • 22 яну 2026 | 19:02
  • 32665
  • 88
Хьогмо: Tрябва да подобрим интензивността и да създаваме по-сериозни положения

Хьогмо: Tрябва да подобрим интензивността и да създаваме по-сериозни положения

  • 23 яну 2026 | 00:33
  • 1064
  • 2
Везенков и Олимпиакос отново си поиграха с огъня през второто полувреме, но все пак не позволиха обрат

Везенков и Олимпиакос отново си поиграха с огъня през второто полувреме, но все пак не позволиха обрат

  • 22 яну 2026 | 21:28
  • 13670
  • 3
Резултати от Лига Европа, два отбора вече са на 1/8-финалите

Резултати от Лига Европа, два отбора вече са на 1/8-финалите

  • 23 яну 2026 | 00:44
  • 14380
  • 3
Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

  • 22 яну 2026 | 13:56
  • 17542
  • 24