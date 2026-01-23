Зверев загуби още един сет, но отново печели на Australian Open

Световният номер 3 Александър Зверев загуби сет в трети пореден мач на Откритото първенство на Австралия, но отново успя да да бъде на ниво във важните моменти и да се измъкне от ситуацията. Този път 28-годишният германец се справи със съпротивата на Камерън Нори (Великобритания) със 7:5, 4:6, 6:3, 6:1 за 2 часа и 46 минути.

Зверев допусна пробив още във втория гейм, но веднага след това го върна, а в 11-ия успя да го повтори, за да спечели частта без нуждата от тайбрек. Във втория сет силите бяха изравнени до десетия гейм, в който Нори успя да спечели подаването на противника и да изравни общия резултат.

В третата част Зверев успя да осъществи брейк още в третия гейм, а до края успя да го повтори в деветия, за да поведе с 2:1 сета. Британецът спечели само един гейм в четвъртата част, с което Зверев си спести допълнителното изтощение преди участието в следващата фаза.

“Мисля, че последните ми два мача бяха фантастични. И двамата опоненти ме предизвикаха, но го направиха, защото играеха наистина добър тенис. Камерън днес изигра най-добрия си мач срещу мен. Доволен съм от победата”, заяви след успеха Зверев, който в предишния кръг спечели с 6:3, 4:6, 6:3, 6:4 срещу Александър Мюлер (Франция),

Нивото на Зверев се покачваше непрекъснато с напредването на двубоя. Той завърши с впечатляващо съотношение от 52-29 уинъра към непредизвикани грешки и беше изключително стабилен на сервисите си, като реализира 72% от първите си подавания по време на близо 3-часовата битка на “Джон Кейн Арена”.

Победата увеличи предимството му в съперничеството с Нори до 7-0.

Зверев достига до четвъртия кръг на Australian Open за седми път в своята кариера, като с това надмина шестте участия на Борис Бекер в тази фаза на турнира. Миналата година световният №3 игра на финала в Мелбърн, а този сезон ще продължи търсенето на верния път към шампионския трофей с мач срещу Франсиско Серундоло. Аржентинецът води срещу Зверев с 3-2 победи, но германецът спечели последните им две срещи.

Серундоло отстрани руснака Андрей Рубльов с 6:3, 7:6(4), 6:3, за да достигне до четвъртия кръг в Мелбърн за първи път. Южноамериканецът спечели първия сет с брейк, осъществен в осмия гейм, а във втория спечели след два минипробива. В третата част Рубльов поведе още при първото подаване на съперника си, но после допусна да бъде пробит два пъти, а Серундоло затвори срещата при втория си мачбол.

Ако Томас Мартин Ечевери победи Александър Бублик в петък, това ще бъде първият път, в който няколко аржентински играчи достигат до четвъртия кръг на Australian Open от 2006 година насам.