Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Коко Гоф влезе в компанията на легенди

Коко Гоф влезе в компанията на легенди

  • 23 яну 2026 | 09:33
  • 238
  • 0
Коко Гоф влезе в компанията на легенди

След като феновете на “Маргарет Корт Арена” видяха как Даниил Медведев направи епичен обрат от 0-2 сета по-рано в петък следобед, те се насладиха на оспорван дуел и от турнира при жените, в който третата поставена Коко Гоф (САЩ) победи сънародничката си Хейли Баптист с 3:6, 6:0, 6:3, за да се класира за четвъртия кръг на Откритото първенство на Австралия.

Успехът, нейният 77-и в “Големия шлем”, дойде в 100-ия й “мейджър” двубой. 21-годишната Гоф е деветата тенисиста в Откритата ера, която има 100 изиграни срещи в основната схема на турнирите от Големия шлем при жените преди да навърши 22. Тя се присъедини към елитната компания на Мери Джо Фернандес, Щефи Граф, Мартина Хингис, Габриела Сабатини, Аранча Санчес Викарио, Мария Шарапова, Серина Уилямс и Винъс Уилямс.

Само Винъс Уилямс (85) и Ига Швьонтек (83) имат повече победи в първите си 100 мача от Големия шлем сред активните тенисистки. Аранча Санчес Викарио също имаше 77 победи, когато достигна тази граница.

Успехът на Коко Гоф днес дойде след час и 50 минути игра, в която тя преживя тежък първи сет, в който не успя да запише нито един уинър. След това обаче тя доминираше изцяло във втория и в третия сет на двубоя.

Следващата съперничка на американката ще бъде номер 19 в схемата Каролина Мухова (Чехия), която разгроми Магда Линете (Полша) с 6:1, 6:1.

Следвай ни:

Още от Тенис

Алкарас се разправи с Муте и изравни рекорд на Бьорн Борг

Алкарас се разправи с Муте и изравни рекорд на Бьорн Борг

  • 23 яну 2026 | 07:57
  • 1621
  • 0
Ден 6 на Australian Open

Ден 6 на Australian Open

  • 23 яну 2026 | 07:55
  • 3813
  • 2
Медведев оцеля в Мелбърн след фантастичен обрат от 0:2

Медведев оцеля в Мелбърн след фантастичен обрат от 0:2

  • 23 яну 2026 | 07:26
  • 1180
  • 0
Сабаленка пречупи с много пот и нерви коравата Потапова, следва бързо набиращата скорост Мбоко

Сабаленка пречупи с много пот и нерви коравата Потапова, следва бързо набиращата скорост Мбоко

  • 23 яну 2026 | 05:24
  • 3057
  • 1
Каратанчева е на четвъртфиналите на двойки на турнир в САЩ, Евтимова загуби на двойки

Каратанчева е на четвъртфиналите на двойки на турнир в САЩ, Евтимова загуби на двойки

  • 23 яну 2026 | 02:18
  • 906
  • 0
Гергана Топалова отпадна във втория кръг в Буенос Айрес

Гергана Топалова отпадна във втория кръг в Буенос Айрес

  • 22 яну 2026 | 19:26
  • 1114
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

  • 23 яну 2026 | 07:44
  • 16718
  • 28
Димитър Евтимов: Сега е моментът да направим нещо значимо!

Димитър Евтимов: Сега е моментът да направим нещо значимо!

  • 23 яну 2026 | 08:00
  • 9990
  • 18
Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

  • 22 яну 2026 | 23:50
  • 62528
  • 129
Интер излиза за победа срещу Божинов и компания

Интер излиза за победа срещу Божинов и компания

  • 23 яну 2026 | 07:05
  • 5947
  • 3
Хьогмо: Tрябва да подобрим интензивността и да създаваме по-сериозни положения

Хьогмо: Tрябва да подобрим интензивността и да създаваме по-сериозни положения

  • 23 яну 2026 | 00:33
  • 6548
  • 16
Резултати от Лига Европа, два отбора вече са на 1/8-финалите

Резултати от Лига Европа, два отбора вече са на 1/8-финалите

  • 23 яну 2026 | 00:44
  • 23560
  • 4