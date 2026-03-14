Свитолина говори за последния сезон в кариерата на Монфис

Докато Гаел Монфис се подготвя да сложи край на своята впечатляваща кариера в края на 2026 година, малко хора разбират емоциите на този момент по-добре от съпругата му Елина Свитолина.

Говорейки в Индиън Уелс след победата си на четвъртфиналите срещу Ига Швьонтек, Свитолина разсъждава върху решението на Монфис сезон 2026 да бъде последният му в тура. 39-годишният французин, един от най-харизматичните играчи в тениса, спечели първия си мач в калифорнийската пустиня, преди да отпадне във втория кръг от Феликс Оже-Алиасим.

За Свитолина реалността на предстоящото оттегляне на Монфис е започнала да се осъзнава още преди месеци.

„Мисля, че за мен най-трудният момент беше, когато той наистина ми го каза“, заяви Свитолина. „Мисля, че беше през септември миналата година, когато ми каза, че мисли за това и че вероятно ще се случи. Това също беше трудно за мен, защото съм го гледала още когато играеше страхотни мачове в началото на кариерата си, а също и следях кариерата му още преди да сме заедно.“

Украинката, която се омъжи за Монфис през 2021 година, е наблюдавала неговото пътешествие от различни гледни точки — първо като колега тенисист отстрани, а по-късно като партньор, преживяващ заедно с него възходите и спадовете на живота в тура.

„Да бъда до него и да виждам през какво преминава е много специално“, каза Свитолина. „За мен също е емоционално да виждам начина, по който се справя с всичко това. Разбира се, понякога за него е трудно и емоционално, и аз се опитвам да бъда до него на всяка стъпка и да го подкрепям.“

Макар последният сезон неизбежно да носи моменти на равносметка, Свитолина казва, че нейната роля е просто да бъде до него, докато Монфис преминава през последната част от кариерата си.

„Не мисля, че има нещо друго, което мога да направя, освен просто да бъда до него — понякога да говорим, а понякога просто да мълчим, за да му позволя да се наслади на тази последна година“, каза Свитолина.

Очаква се няколко турнира в календара да имат особено значение, особено европейският сезон на клей и "Ролан Гарос", където Монфис е радвал френските фенове почти две десетилетия.

„Мисля, че европейската част от сезона и "Ролан Гарос" ще бъдат много емоционални за него“, каза Свитолина. „Това ще означава много за нас като семейство, но също така ще бъде и много приятно, защото е нещо специално. Това е глава от живота, която никога няма да забравиш.“

Засега Свитолина казва, че семейството просто приема смесицата от чувства, които съпътстват такъв момент.

„Единственото, което можеш да направиш, е просто да живееш с тези емоции“, каза тя. „Не можеш да се отървеш от вълнението, нито от различните лоши и хубави емоции. Това е просто смесица от всичко. Опитваме се да се наслаждаваме на този момент колкото можем повече.“