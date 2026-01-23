Популярни
Мечтата на Алекс де Минор за титла в Австралия остава жива

  • 23 яну 2026 | 14:11
  • 292
  • 0
Мечтата на Алекс де Минор за титла в Австралия остава жива

Алекс де Минор продължава да мечтае за титла от Откритото първенство на Австралия. Първата ракета на домакините се класира за четвъртия кръг за пета поредна година, след като надделя над Франсис Тиафо (САЩ) с 6:3, 6:4, 7:5 днес.

С изключение на третия сет, в който американецът беше близо до това да си извоюва тайбрек, Де Минор не изпита сериозни затруднения. Световният №6 загуби сервиса си само веднъж и зарадва сънародниците си на “Род Лейвър Арена”.

С победата Де Минор стана едва втория австралиец, достигнал осминафиналите на “Мелбърн Парк” в пет поредни години. Преди него единствено бившият №1 в света Джон Нюкомб е успявал да постигне това, че даже и повече - той го направи осем пъти между 1968 и 1976 година.

“В съзнанието си не свързвам играта в Австралия с игра под напрежение, а с вълнение. Още от дете исках да бъда тук, пред препълнените трибуни. Наистина съм щастлив да бъда в тази позиция. Да, понякога е стресиращо, но това е само защото много го искам”, заяви Де Минор.

Сега той е само на една победа от потенциален четвъртфинален сблъсък с №1 в света Карлос Алкарас. Де Минор ще се изправи срещу Александър Бублик (Казахстан) или Томас Мартин Ечевери (Аржентина) в четвъртия кръг.

“Беше адска битка, така че огромно уважение към него“, каза Де Миноур, който подобри резултата си в серията с Тиафо до 4-1.

