18-годишната Ива Йович елиминира Джазмин Паолини

  • 23 яну 2026 | 15:21
18-годишната американка Ива Йович постигна най-голямата победа в кариерата си, след като елиминира седмата поставена италианка Джазмин Паолини на Откритото първенство на Австралия по тенис.

Йович спечели мача с 6:2, 7:6(3) и за първи път достига до четвъртия кръг на турнир от Големия шлем.

29-тата поставена взе реванш срещу Паолини, която я победи миналата година в Индиън Уелс и Откритото първенство на САЩ, за да постигне първи успех над тенисистка от топ 10 и да удължи на десет мача серията си от победи от началото на 2026-а.

„Чувството е невероятно, работих наистина усилено за това. Исках това от известно време. Просто съм толкова щастлива, че преминах тази бариера и постигнах победата“, каза Йович в интервюто на корта.

Йович сервираше за мача в десетия гейм на втората част, преди Паолини да стигне до пробив. В тайбрека американката спечели последните пет точки, за да си осигури сблъсък в четвъртия кръг с Юлия Путинцева (Казахстан).

„Опитах се да се съсредоточа върху това, което правех по-рано в мача, да бъда наистина агресивна и да контролирам играта. Мисля, че когато сервирах за мача, станах малко прекалено пасивна. Затова си казах да подобря ударите си и това помогна в тайбрека“, добави тя.

Паолини, номер 8 в световната ранглиста на WТА, взе медицинско прекъсване в първия сет и след това разкри, че е имала стомашен проблем.

„Мисля, че легнах на дивана след обяд и това не беше добра идея за стомаха ми. Стъпих на корта, но не можех да се движа по най-добрия начин“, коментира италианката.

Паолини записа с похвали за младата си съперничка.

„Тя вече е много трудна опонентка - много зряла на корта, не допуска много грешки. Играе добре във всеки удар. Така че мисля, че я очаква наистина светло бъдеще“, допълни тя.

Номер 12 в схемата Елина Свитолина (Украйна) също се класира за четвъртия кръг сед успех над Диана Шнайдер (Русия) със 7:6(4), 6:3.

