Може ли Зверев да отнеме на Синер място в историята на Индиън Уелс

Яник Синер има една цел в Индиън Уелс - да спечели титлата и да се присъедини към изключително елитен клуб като едва третия мъж, който печели и шестте турнира "Мастърс" на твърди кортове.

Твърдите кортове винаги са извеждали на преден план най-доброто от втория поставен италианец. Той спечели първия си трофей на ниво ATP в София (2020), първия си "Мастърс" в Торонто (2023) и първата си титла от "Големия шлем" на Australian Open (2024) именно на тази настилка. След титлите на US Open (2024) и Финалите на АТР (2024 и 2025) Индиън Уелс остава единствената „голяма титла“ на твърди кортове, която му се изплъзва.

На полуфиналите в събота на пътя му застава Александър Зверев, който премина през схемата с нов, по-агресивен стил на игра. Седемкратен шампион от турнири "Мастърс" и бивш №2 в света, високият 198 см германец отдавна притежава инструментите да доминира, но често разчиташе на по-защитна игра.

Този сезон обаче Зверев възприема по-смел подход, стремейки се да надмогва съперниците си със сила, вместо просто да ги "надживява" в разиграванията. Германецът, който сервираше за мача срещу Карлос Алкарас в полуфиналите на Australian Open, е реализирал 102 печеливши удара в четирите си мача в Индиън Уелс. Само Алкарас има повече – 113 – сред четиримата полуфиналисти. Синер има 95, а Даниил Медведев – 88.

Германецът спомена тази промяна още след победата си в първия кръг в Калифорния срещу Матео Беретини, като каза, че „се чувства различно тази година“ и е доволен, че той е бил агресивният играч. 28-годишният тенисист повтори тези думи и след победата си в четвъртия кръг срещу Франсис Тиафо.

„Чувствах, че диктувам разиграванията от основната линия и играя по моите условия. Много съм доволен от това. Това е нещо, за което съм говорил открито и днес се получи“, каза Зверев след този успех.

Промяната в тактиката му доведе до първото му участие на полуфинал в Индиън Уелс. Той стана едва петият играч, който е достигал до полуфинал на всичките девет турнира "Мастърс", откакто серията съществува (от 1990 г.). Така той се присъединява към бившите №1 в света Рафаел Надал, Новак Джокович, Роджър Федерер и Анди Мъри.

Ако обаче иска да достигне до първия си финал в „Рая на тениса“, той ще трябва да намери начин да преодолее петкратния шампион от "Мастърс" Яник Синер, който се опитва да се присъедини към Федерер и Джокович като едва третия тенисист, печелил всички шест турнира "Мастърс" на твърди кортове. Италианецът води с 6-4 в директните им двубои и е спечелил последните пет срещи между тях.

„Ще бъде труден мач“, каза Синер, гледайки напред към срещата със Зверев. „Познаваме се много добре, така че ще се опитам да бъда максимално постоянен. В същото време той е променил някои неща.

Трябва да бъда много внимателен. Гледах няколко от мачовете му. Той играе страхотен тенис. Очаквам този двубой с нетърпение. За такива мачове тренирам. Полуфинали на големи турнири – сцената става все по-голяма, така че съм много щастлив, че съм тук.“

Синер, който все още не е загубил сет в турнира, и Зверев преследват първите си титли за сезона, а победителят ще се изправи на финала в неделя срещу двукратния шампион Карлос Алкарас или Даниил Медведев.