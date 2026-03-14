Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Донски не можа да стане шампион в Руанда

  • 14 март 2026 | 17:56
  • 290
  • 0
Донски не можа да стане шампион в Руанда

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски загуби финала на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 100" в Кигали (Руанда) с награден фонд 177 хиляди долара.

Донски и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1 в схемата, загубиха на финала от Стефан Латинович (Сърбия) и Лука Павлович (Франция) с 6:7(5), 6:7(2) за 96 минути на корта.

И двата сета преминаха без пробиви, а в първия тайбрек Донски и Бантия имаха аванс от 5:3, но загубиха следващите четири поредни точки. Във втория те изостанаха с 2:3 и след серия от нови четири поредни точни съперниците им стигнаха до крайния успех.

27-годишният българин си осигури 2300 долара и 60 точки за световната ранглиста на двойки, в която заема рекордното в кариерата си 106-о място.

Донски и Бантия станаха вицешампиони на надпревара от същата категория в Кигали през миналата седмица.

Следвай ни:

Още от Тенис

Росица Денчева отпадна в оспорван полуфинал в Ираклион

Росица Денчева отпадна в оспорван полуфинал в Ираклион

  • 14 март 2026 | 14:07
  • 663
  • 0
Свитолина говори за последния сезон в кариерата на Монфис

Свитолина говори за последния сезон в кариерата на Монфис

  • 14 март 2026 | 13:43
  • 882
  • 0
Кой ще спечели битката на двама от най-добрите в момента

Кой ще спечели битката на двама от най-добрите в момента

  • 14 март 2026 | 13:00
  • 1162
  • 0
Може ли Зверев да отнеме на Синер място в историята на Индиън Уелс

Може ли Зверев да отнеме на Синер място в историята на Индиън Уелс

  • 14 март 2026 | 11:32
  • 4784
  • 0
Арина Сабаленка и Елена Рибакина ще играят на финал в Индиан Уелс

Арина Сабаленка и Елена Рибакина ще играят на финал в Индиан Уелс

  • 14 март 2026 | 09:47
  • 2256
  • 7
Прав ли беше? Странният случай на мача Медведев - Дрейпър

Прав ли беше? Странният случай на мача Медведев - Дрейпър

  • 13 март 2026 | 19:47
  • 1682
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 2:0 ЦСКА, греда за "червените"

Лудогорец 2:0 ЦСКА, греда за "червените"

  • 14 март 2026 | 18:39
  • 52012
  • 328
Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

  • 14 март 2026 | 17:16
  • 31736
  • 84
Късна драма на "Коритото"! ЦСКА 1948 разплака Спартак (Варна) дълбоко в добавеното време

Късна драма на "Коритото"! ЦСКА 1948 разплака Спартак (Варна) дълбоко в добавеното време

  • 14 март 2026 | 14:38
  • 35129
  • 90
Съставите на Арсенал и Евертън

Съставите на Арсенал и Евертън

  • 14 март 2026 | 18:33
  • 495
  • 1
Челси - Нюкасъл, "свраките" с шест промени, лондончани сменят вратаря

Челси - Нюкасъл, "свраките" с шест промени, лондончани сменят вратаря

  • 14 март 2026 | 18:41
  • 71
  • 0
Лидерът се измъчи срещу последния, изненада в Пазарджик

Лидерът се измъчи срещу последния, изненада в Пазарджик

  • 14 март 2026 | 17:25
  • 21872
  • 18