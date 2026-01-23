Популярни
  Сабаленка пречупи с много пот и нерви коравата Потапова

Сабаленка пречупи с много пот и нерви коравата Потапова

  • 23 яну 2026 | 05:24
Водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка оцеля след тежко изпитание срещу Анастасия Потапова и достигна до осминафиналите на Откритото първенство на Австралия в петък. Четирикратната шампионка от Големия шлем се нуждаеше от 2 часа и 2 минути, за да пречупи непоставената, родена в Русия австрийка Потапова със 7:6 (7:4), 7:6 (9:7), докато температурите на „Род Лейвър Арена“ се покачваха.

Потапова никога досега не бе преминавала третия кръг на турнир от Големия шлем и никога не бе побеждавала световната №1. Това обаче не си личеше на корта, където австрийката стоеше като равна с опонентката си и дори на моменти изглеждаше като по-добрата от двете тенисистки.

И двете съпернички допуснаха пробиви в първите си сервис геймове, докато още се нагаждаха към мача, който беше белязан от тежки удари от основната линия.

Срещата вървеше равностойно, докато в 12-ия гейм Сабаленка не засили натиска, за да си осигури четири сетбола при сервиса на Потапова. Но борбената австрийка спаси всички и се задържа, за да вкара сета в тайбрек, където Сабаленка най-накрая пое контрола и стигна до успеха в първия сет след 7:4 точки в своя полза.

Това я вдъхнови и тя реализира печеливши удари, за да пробие Потапова два пъти в началото и да поведе с 3:0 във втория сет, като австрийката изглеждаше изгубена на корта. Сабаленка вървеше уверено към бърз завършек, но Потапова показа невероятен дух и противно на всички очаквания върна двата пробива, за да изравни за 4:4 и да разочарова първата поставена.

Сабаленка отговори с нов пробив, но загуби концентрация, докато сервираше за мача, и позволи на неумолимата Потапова отново да се върне в играта и да докара сета до нов тайбрек. Демонстрирайки шампионски дух, белорускинята спаси четири сетбола, преди най-накрая да надвие австрийката и да си осигури победа в този тежък изпит.

В следващия кръг Сабаленка ще трябва да мери сили с бързо изгряващата канадска тийнейджърка Виктория Мбоко за място на четвъртфиналите, след като 17-ата поставена се наложи над 14-ата поставена датчанка Клара Таусон в три сета.

Снимки: Gettyimages

