Медведев оцеля в Мелбърн след фантастичен обрат от 0:2

Трикратният финалист на Australian Open Даниил Медведев направи впечатляващ обрат от 0:2 сета пасив, за да се класира за осминафиналите в петък след изключително труден мач срещу непоставения унгарец Фабиан Марошан. Поставеният под номер 11 руснак се пребори за победата с 6:7 (7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3 след 3 часа и 43 минути игра.

Това беше петият път в кариерата на бившия номер едно в света Медведев, в който той печели мач след изоставане от 0:2 сета.

Двамата си размениха пробиви още в началото, което предвещаваше оспорвана битка. Първият сет стигна до тайбрек, където унгарецът взе предимство и запази самообладание при втория си сетбол.

29-годишният Медведев се оказа притиснат до стената, изоставайки с 1:4 във втория сет под слънцето на „Маргарет Корт Арена“. Той успя да върне един пробив, но не и да се върне в сета, който отново отиде на сметката на Марожан.

26-годишният унгарец изглеждаше, че контролира мача и се е устремил към победата, но Медведев отвърна на удара и драматично обърна развоя на събитията. Сервисът му започна да работи по-добре и той спечели третия сет, след което пренесе инерцията и в четвъртия, преминавайки през него без да загуби нито един гейм само за 19 минути.

Това доведе до решаващ пети сет, в който и двамата изпитваха трудности да задържат подаванията си, но в крайна сметка Медведев успя да се измъкне и да спечели с 6:3, с което да затвори и мача.

В следващия кръг той ще се изправи срещу 25-ия в схемата Лърнър Тиен от Съединените щати, който отстрани Нуно Боржеш от Португалия в три сета.

Снимки: Gettyimages