Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Съставите на Уест Хам и Манчестър Сити, Гуардиола е направил три промени

  • 14 март 2026 | 21:29
  • 529
  • 1
Съставите на Уест Хам и Манчестър Сити, Гуардиола е направил три промени

Уест Хам приема Манчестър Сити в среща от 30-ия кръг на Премиър лийг. "Гражданите" нямат право на грешки в опита си да настигнат лидера Арсенал. През седмицата те допуснаха тежка загуба от Реал Мадрид в Шампионската лига, а във вторник е реваншът от осминафиналите. За "чуковете" срещата също е от голямо значение, тъй като те са в зоната на изпадащите.

Пеп Гуардиола е направил три промени от мача с Реал. Матеус Нунеш е титуляр отдясно на защитата, Абдукодир Хусанов се премества в центъра, а Рубен Диаш е оставен на пейката. Раян Аит-Нури и Омар Мармуш са титуляри за сметка на Жереми Доку и Савиньо. Ерлинг Холанд е възстановен и ще води атаката.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Байерн оцеля и с намален състав в люто дерби с Леверкузен, белязано от съдийските решения

Байерн оцеля и с намален състав в люто дерби с Леверкузен, белязано от съдийските решения

  • 14 март 2026 | 18:31
  • 14996
  • 10
Агентът на Чаби Алонсо отрече за споразумение с Ливърпул

Агентът на Чаби Алонсо отрече за споразумение с Ливърпул

  • 14 март 2026 | 16:21
  • 3879
  • 5
Нова грешка на Интер дава шанс на Милан да върне интригата в Серия “А”

Нова грешка на Интер дава шанс на Милан да върне интригата в Серия “А”

  • 14 март 2026 | 17:50
  • 14154
  • 20
Иран поиска да играе мачовете си от Световното само на територията на Мексико

Иран поиска да играе мачовете си от Световното само на територията на Мексико

  • 14 март 2026 | 15:27
  • 4201
  • 4
Ханзи Флик: Научихме си урока от загубата от Атлетико Мадрид

Ханзи Флик: Научихме си урока от загубата от Атлетико Мадрид

  • 14 март 2026 | 14:56
  • 4448
  • 18
Гави най-сетне получи зелена светлина за завръщането си

Гави най-сетне получи зелена светлина за завръщането си

  • 14 март 2026 | 14:47
  • 2785
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

  • 14 март 2026 | 19:41
  • 119419
  • 947
Янев: Аз съм работил в най-големите ла*на в българския футбол, но не съм губил мотивация

Янев: Аз съм работил в най-големите ла*на в българския футбол, но не съм губил мотивация

  • 14 март 2026 | 20:11
  • 18741
  • 91
Съставът на Реал Мадрид срещу Елче, Арбелоа прави три промени и отново залага на младок

Съставът на Реал Мадрид срещу Елче, Арбелоа прави три промени и отново залага на младок

  • 14 март 2026 | 20:55
  • 2187
  • 3
Тийнейджър вдъхнови Арсенал за късна победа над Евертън, "топчиите" дръпнаха с 10 точки на върха

Тийнейджър вдъхнови Арсенал за късна победа над Евертън, "топчиите" дръпнаха с 10 точки на върха

  • 14 март 2026 | 21:35
  • 7995
  • 34
Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

  • 14 март 2026 | 17:16
  • 50482
  • 97