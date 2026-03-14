Съставите на Уест Хам и Манчестър Сити, Гуардиола е направил три промени

Уест Хам приема Манчестър Сити в среща от 30-ия кръг на Премиър лийг. "Гражданите" нямат право на грешки в опита си да настигнат лидера Арсенал. През седмицата те допуснаха тежка загуба от Реал Мадрид в Шампионската лига, а във вторник е реваншът от осминафиналите. За "чуковете" срещата също е от голямо значение, тъй като те са в зоната на изпадащите.
Пеп Гуардиола е направил три промени от мача с Реал. Матеус Нунеш е титуляр отдясно на защитата, Абдукодир Хусанов се премества в центъра, а Рубен Диаш е оставен на пейката. Раян Аит-Нури и Омар Мармуш са титуляри за сметка на Жереми Доку и Савиньо. Ерлинг Холанд е възстановен и ще води атаката.
