Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Росица Денчева отпадна в оспорван полуфинал в Ираклион

Росица Денчева отпадна в оспорван полуфинал в Ираклион

  14 март 2026 | 14:07
  • 370
  • 0
Росица Денчева отпадна в оспорван полуфинал в Ираклион

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева отпадна в много оспорван мач на полуфиналите на сингъл на турнира на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната българка загуби с 3:6, 6:2, 4:6 от №311 в световната ранглиста Дженифър Руджери (Италия). Срещата продължи два часа и 20 минути.

Денчева навакса ранен пробив пасив, но загуби четири поредни гейма – от 3:2 до 3:6 – в първия сет. Във втората част българката отговори с пет поредни спечелени гейма – от 1:2 до 6:2.

Третият, решителен сет беше изключително оспорван и продължи 64 минути. Националката поведе с пробив за 2:1, но допусна рибрейк за 2:2. При 3:3 Денчева пропусна още две възможности за пробив в гейм, продължил над десет минути. След това италианката реализира брейк за 5:3 и сервираше за мача, но Денчева запази хладнокръвие и върна пробива. В следващия гейм обаче българката загуби подаването си и отпадна от надпреварата.

Преди този мач Денчева постигна четири поредни победи, а през миналата седмица отново достигна до полуфинал на друг турнир в Гърция.

По-късно днес българката ще играе във финала на двойки. Денчева и Витория Паганети (Италия) ще спорят за титлата срещу сестрите от Чехия Алена Ковачкова и Яна Ковачкова.

Росица Денчева има една титла на двойки при жените от турнирите на ITF.

Следвай ни:

