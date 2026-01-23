Популярни
  • 23 яну 2026 | 07:57
Алкарас се разправи с Муте и изравни рекорд на Бьорн Борг

Карлос Алкарас достигна до своя стотен мач в турнирите от Големия шлем този петък на Откритото първенство на Австралия. Той отбеляза юбилея със среща, която на моменти приличаше на демонстративен мач, в който се забавляваше срещу ексцентричния Корентен Муте. Без да влага максимални усилия или да показва най-добрия си тенис, испанецът отстрани 26-годишния французин, за да се класира отново за осминафиналите на турнира след 6:2, 6:4, 6:1 за 2 часа и 5 минути.

С тази победа Алкарас изравни постижението на легендарният Бьорн Борг, като и двамата са с 87 победи и 13 загуби след първите си 100 мача в турнирите от Шлема.

Що се отнася до самия мач, той не предложи особена интрига. Алкарас спечели категорично първия сет с 6:2, като само във втория имаше наченки на интрига. Испанецът поведе с два пробива, но Муте показа характер и успя не само да се върне в мача, но и да направи обрат от 0:3 до 4:3. Той обаче не успя да спечели нито гейм повече и Алкарас взе следващите три, за да обърне отново сета в своя полза за 6:4.

Третият сет беше монолог на испанеца, който видимо се забавляваше и спечели абсолютно убедително с 6:1, като така затвори и мача в своя полза.

В неделя Алкарас ще се изправи срещу Томи Пол, който продължи напред след отказване на Алехандро Давидович Фокина. Дискомфорт в левия крак принуди испанеца да се оттегли, след като и без това изоставаше с два сета.

Снимки: Gettyimages

