Кой ще спечели битката на двама от най-добрите в момента

  • 14 март 2026 | 13:00
Двама от играчите в най-добра форма в ATP тура ще излязат в центъра на вниманието на Индиън Уелс в събота вечер, когато Карлос Алкарас и Даниил Медведев се изправят един срещу друг за място на финала.

Алкарас, който е непобеден в 16 мача от началото на 2026 г., изглежда като истинската доминираща сила в тура преди полуфинала. Световният №1 обаче ще има сериозно изпитание в лицето на Медведев, който пристигна в Калифорния след спечелена титла в Дубай и е един от само двама играчи — заедно с Яник Синер — които все още не са загубили сет в турнира.

Интересен детайл преди сблъсъка в събота е, че именно Медведев беше играчът, когото Алкарас победи в два поредни финала в Индиън Уелс, за да спечели титлата през 2023 и 2024 година. Въпреки това Медведев смята, че условията тази година могат леко да наклонят баланса в негова полза, въпреки че изостава 2-6 в директните им двубои.

„Ако е Карлос, чувствам, че играя страхотно — наистина много добър тенис“, каза Медведев преди испанецът да завърши победата си на четвъртфинала срещу Камерън Нори. „Никога не искам да правя прибързани заключения и да казвам, че това е най-добрият тенис в живота ми или нещо подобно. Просто играя много добре.

Чувствам, че кортът е малко по-бърз в сравнение с двата пъти, когато съм играл срещу него тук, така че мисля, че това е добра възможност да покажа най-добрия си тенис срещу него. Но той е най-трудният съперник, който имаме в момента. Той и Яник — може да се спори кой от двамата е най-трудният.“

След трудна 2025 година, в която не се класира за Финалите на АТР за първи път от седем сезона, Медведев постепенно възстанови инерцията си. 30-годишният руснак вече спечели титли в Бризбън и Дубай тази година, а ако победи Алкарас в събота, ще изпревари Новак Джокович и ще се изкачи на второ място в ранглистата за сезона.

По-важното е, че Медведев отново е открил много от качествата, които го правеха постоянна заплаха на твърди кортове. Той сервира стабилно, поема натиска от дълбочина и също така демонстрира контролирана агресия, когато е необходимо.

Алкарас междувременно продължава да налага авторитета си в спорта. С победата си на Australian Open през януари 22-годишният испанец стана най-младият тенисист, постигнал "Кариерен голям шлем", а след това добави и титлата от ATP 500 турнира в Доха.

В опита си да спечели трета титла в Индиън Уелс Алкарас демонстрира характерната си комбинация от сила, скорост и импровизация.

„Тенисът е въпрос на избор на правилния удар за около половин секунда“, каза Алкарас, след като реализира 19 печеливши форхенда в четвъртфиналната си победа срещу Нори. „Понякога пропускам удар, защото не съм избрал правилния. В главата ми има пет, шест, дори седем възможности и понякога ми е трудно да избера правилната.“

Макар Алкарас да беше поставен под напрежение в турнира — като загуби сет срещу Артур Риндеркнеш в третия кръг — след това той премина уверено през следващите мачове със зрелищни победи над Каспер Рууд и Нори, за да достигне пети пореден полуфинал в Индиън Уелс.

Медведев също пристига с отлична форма, след като е спечелил последните си 16 сета и елиминира защитаващия титлата си Джак Дрейпър на четвъртфиналите. Това е серия, която подчертава увереността, с която той влиза в деветия си мач срещу Алкарас — сблъсък, който обещава да бъде още една вълнуваща глава от тяхното съперничество.

Снимки: Gettyimages

