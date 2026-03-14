Съставът на Реал Мадрид срещу Елче, Арбелоа прави три промени и отново залага на младок

Реал Мадрид посреща опашкаря Елче в мач от 28-ия кръг на Ла Лига. Настроението при „лос бланкос“ е приповдигнато след гръмката победа с 3:0 над Манчестър Сити в Шампионската лига през седмицата. В първенството обаче отборът продължава да изостава на 4 точки от лидера Барселона и днес ще търси задължителна победа в борбата за титлата. Елче, от своя страна, се бори за оцеляване в елита, като е непосредствено над опасната зона. Отборът обаче няма победа в последните си десет поредни мача в Ла Лига, а на чужд терен е направо отчайващ и е спечелил само 4 точки, което е най-лошото постижение в цялата дивизия.

Последната среща между двата отбора завърши с равенство 2:2 на стадиона на Елче. Преди това, в предишния сезон, Реал Мадрид постигна убедителна победа с 4:0 като домакин. Кралския клуб не е губил от Елче в Ла Лига от далечната 1978 г. насам и никога не е губил домакински мач срещу този съперник в състезанието в 24 поредни двубоя.

Наставникът на Реал Мадрид Алваро Арбеола пак има куп проблеми, като няма да може да използва на практика цял отбор. С контузии са звездата Килиан Мбапе, както и Джуд Белингам, Дейвид Алаба, Едер Милитао, Алваро Карерас, Дани Себайос, Родриго, Ферлан Менди и Раул Асенсио. Наказан пък е Франко Мастантуоно.

Заради многото отсъстващи на пейката на Реал има много юноши на клуба. Иначе специалистът този път залага на формация 4-3-3 и прави три промени в сравнение с победата над Ман Сити. Едуардо Камавинга заменя Арда Гюлер в средата на терена, където младокът Тиаго Питарч отново е титуляр и който действаше в центъра на терена. Другите две промени са в защита, където Даниел Карвахал и Фран Гарсия заменят Трент Александър-Арнолд и Ферлан Менди. Атаката на Реал отново е водена от Винисиус Жуниор и Браим Диас, а този път по крилото ще е реализиралият хеттрик срещу Сити Федерико Валверде.

Наставникът на Елче Едер Сарабия пък залага на наситена халфова линия и двама в атака в лицето на Андре Силва и Лукас Сепеда.

