В Интер очакват хърватски талант, докато преговарят с негов сънародник

Защитникът на Динамо (Загреб) Леон Якирович ще премине медицинските си прегледи преди трансфера си в Интер в петък, съобщава Фабрицио Романо.
Интер уреди един хърватски талант, но се размина с друг
Двата клуба се разбраха за трансфера на 18-годишния хърватин, като “нерадзурите” ще платят 2,5 млн. евро, ще предвидят още 2 млн. под формата на бонуси и ще добавят 15% от следващата негова продажба. За Якирович пък е предвиден договор до лятото на 2031 година.
Междувременно, миланският гранд не се отказва от намерението си да привлече друг 18-годишен хърватски бранител. Става въпрос за Бранимир Млачич, за когото клубът се съгласи да плати над 5 млн. евро на Хайдук (Сплит). Самият играч първоначално не желаеше да приеме предложението на Интер, но според Джанлука Ди Марцио оттам са успели да си уредят среща с неговия агент Фали Рамадани през този уикенд в опит все пак да убедят младия талант да избере тяхната оферта пред останалите опции, сред които са Борусия (Дортмунд), Удинезе и Комо.
Снимки: Imago