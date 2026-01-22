Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. В Интер очакват хърватски талант, докато преговарят с негов сънародник

В Интер очакват хърватски талант, докато преговарят с негов сънародник

  • 22 яну 2026 | 18:23
  • 131
  • 0

Защитникът на Динамо (Загреб) Леон Якирович ще премине медицинските си прегледи преди трансфера си в Интер в петък, съобщава Фабрицио Романо.

Интер уреди един хърватски талант, но се размина с друг
Интер уреди един хърватски талант, но се размина с друг

Двата клуба се разбраха за трансфера на 18-годишния хърватин, като “нерадзурите” ще платят 2,5 млн. евро, ще предвидят още 2 млн. под формата на бонуси и ще добавят 15% от следващата негова продажба. За Якирович пък е предвиден договор до лятото на 2031 година.

Междувременно, миланският гранд не се отказва от намерението си да привлече друг 18-годишен хърватски бранител. Става въпрос за Бранимир Млачич, за когото клубът се съгласи да плати над 5 млн. евро на Хайдук (Сплит). Самият играч първоначално не желаеше да приеме предложението на Интер, но според Джанлука Ди Марцио оттам са успели да си уредят среща с неговия агент Фали Рамадани през този уикенд в опит все пак да убедят младия талант да избере тяхната оферта пред останалите опции, сред които са Борусия (Дортмунд), Удинезе и Комо.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Комо купи защитник от Болоня и веднага го прати в Бундеслигата

Комо купи защитник от Болоня и веднага го прати в Бундеслигата

  • 22 яну 2026 | 13:42
  • 1091
  • 0
Куп постижения за Левандовски след първия му гол в ШЛ през сезона

Куп постижения за Левандовски след първия му гол в ШЛ през сезона

  • 22 яну 2026 | 13:17
  • 4941
  • 2
От Манчестър Юнайтед планират да решат бъдещето на Бруно Фернандеш преди Световното първенство

От Манчестър Юнайтед планират да решат бъдещето на Бруно Фернандеш преди Световното първенство

  • 22 яну 2026 | 13:16
  • 4123
  • 6
Възможна ли е отмяна на Мондиал 2026 поради нарастващото политическо напрежение?

Възможна ли е отмяна на Мондиал 2026 поради нарастващото политическо напрежение?

  • 22 яну 2026 | 12:03
  • 6972
  • 14
Треньорът на Аталанта: Трудно е да се обясни това представяне, вкараха ни три гола от три удара

Треньорът на Аталанта: Трудно е да се обясни това представяне, вкараха ни три гола от три удара

  • 22 яну 2026 | 11:56
  • 2322
  • 0
"Стълбище 13", което промени футбола

"Стълбище 13", което промени футбола

  • 22 яну 2026 | 11:54
  • 6734
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

  • 22 яну 2026 | 13:56
  • 7545
  • 4
Чандъров: Левски какво се плаши, има отбор за шампион! Как да не се радваме - ЦСКА и Лудогорец ще вдигнат футбола ни

Чандъров: Левски какво се плаши, има отбор за шампион! Как да не се радваме - ЦСКА и Лудогорец ще вдигнат футбола ни

  • 22 яну 2026 | 08:18
  • 28122
  • 53
Слави Бинев: Натурализираме бъдещ олимпийски шампион, но държавата бави процедурата

Слави Бинев: Натурализираме бъдещ олимпийски шампион, но държавата бави процедурата

  • 22 яну 2026 | 10:21
  • 10060
  • 6
ЦСКА 1948 падна в странна и много мокра контрола

ЦСКА 1948 падна в странна и много мокра контрола

  • 22 яну 2026 | 14:50
  • 14437
  • 16
Иван Станев и Калоян Балабанов в Block Out: Този отбор е способен на много

Иван Станев и Калоян Балабанов в Block Out: Този отбор е способен на много

  • 22 яну 2026 | 15:50
  • 3686
  • 2
Бетонното село, което отгледа гения

Бетонното село, което отгледа гения

  • 22 яну 2026 | 09:06
  • 17750
  • 24