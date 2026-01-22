В Интер очакват хърватски талант, докато преговарят с негов сънародник

Защитникът на Динамо (Загреб) Леон Якирович ще премине медицинските си прегледи преди трансфера си в Интер в петък, съобщава Фабрицио Романо.

Интер уреди един хърватски талант, но се размина с друг

Двата клуба се разбраха за трансфера на 18-годишния хърватин, като “нерадзурите” ще платят 2,5 млн. евро, ще предвидят още 2 млн. под формата на бонуси и ще добавят 15% от следващата негова продажба. За Якирович пък е предвиден договор до лятото на 2031 година.

⚫️🔵🇭🇷 Leon Jakirović will undergo his medical at Inter on Friday.



Exclusive story on 18 year old CB from Dinamo Zagreb, confirmed. pic.twitter.com/XZlJ2mrIXz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2026

Междувременно, миланският гранд не се отказва от намерението си да привлече друг 18-годишен хърватски бранител. Става въпрос за Бранимир Млачич, за когото клубът се съгласи да плати над 5 млн. евро на Хайдук (Сплит). Самият играч първоначално не желаеше да приеме предложението на Интер, но според Джанлука Ди Марцио оттам са успели да си уредят среща с неговия агент Фали Рамадани през този уикенд в опит все пак да убедят младия талант да избере тяхната оферта пред останалите опции, сред които са Борусия (Дортмунд), Удинезе и Комо.

🚨 CONFIRMED: #Inter will meet with Branimir Mlačić’s new agent, Fali Ramadani, this weekend. 🇭🇷



The decision of the player is decisive. If he accepts the offer, #Inter will move forward with a deal having already agreed terms with Hajduk Split. If not, the club will end talks.… pic.twitter.com/eY7j8mMOUx — Inter Xtra (@Inter_Xtra) January 22, 2026

