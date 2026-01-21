Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Киву: Нямахме късмет

Киву: Нямахме късмет

  • 21 яну 2026 | 07:19
  • 657
  • 0

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву коментира поражението с 1:3 от Арсенал в предпоследния кръг от основната фаза на Шампионската лига.

„Арсенал беше по-интензивен, по-техничен и по-бърз, контролираше много добре пространствата и влизаше агресивно във всяко единоборство“, заяви Киву.

Арсенал нанесе болезнено поражение на Интер и спечели първото място в основната фаза на Шампионската лига
Арсенал нанесе болезнено поражение на Интер и спечели първото място в основната фаза на Шампионската лига

„Опитахме се да останем в мача. През първото полувреме играхме доста добре, а при резултат 1:1 можехме да отбележим още един гол. Това не означава, че щяхме да спечелим, но отделните моменти променят настроението на отборите. Също така, нямахме късмет при гола след ъгловия удар, когато топката се отби от напречната греда и попадна в главата на играч на Арсенал“, продължи бившият румънски национал.

„През второто полувреме Арсенал беше по-концентриран и заигра по-дефанзивно. Техните играчи са физически силни, а и резервите им се включиха добре", добави Киву.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Гуардиола: Липсваха ни типични крила, трябва бързо да обърнем ситуацията

Гуардиола: Липсваха ни типични крила, трябва бързо да обърнем ситуацията

  • 21 яну 2026 | 07:47
  • 746
  • 0
Шампионската лига обещава нова порция зрелище

Шампионската лига обещава нова порция зрелище

  • 21 яну 2026 | 07:45
  • 1452
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 яну 2026 | 07:30
  • 133844
  • 41
Феновете на Байерн са жадни за нова голова фиеста

Феновете на Байерн са жадни за нова голова фиеста

  • 21 яну 2026 | 07:15
  • 477
  • 0
Само победа върши работа на Ливърпул на 'Велодром"

Само победа върши работа на Ливърпул на 'Велодром"

  • 21 яну 2026 | 07:00
  • 1381
  • 0
Треньорът на Спортинг: Залогът беше огромен, но издържахме

Треньорът на Спортинг: Залогът беше огромен, но издържахме

  • 21 яну 2026 | 06:57
  • 539
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ради Кирилов призова за “конкуренция без сръдни” и заяви: Левски е доста силен, готов съм да отида в Индонезия

Ради Кирилов призова за “конкуренция без сръдни” и заяви: Левски е доста силен, готов съм да отида в Индонезия

  • 21 яну 2026 | 08:11
  • 1572
  • 3
Наумов: В Ботев се чувствам добре, ще се върна в националния отбор!

Наумов: В Ботев се чувствам добре, ще се върна в националния отбор!

  • 21 яну 2026 | 08:00
  • 993
  • 2
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 яну 2026 | 07:30
  • 133844
  • 41
Шампионската лига обещава нова порция зрелище

Шампионската лига обещава нова порция зрелище

  • 21 яну 2026 | 07:45
  • 1452
  • 1
Арсенал нанесе болезнено поражение на Интер и спечели първото място в основната фаза на Шампионската лига

Арсенал нанесе болезнено поражение на Интер и спечели първото място в основната фаза на Шампионската лига

  • 20 яну 2026 | 23:55
  • 24369
  • 38
Преобразен Реал Мадрид сътвори футболен спектакъл срещу Монако

Преобразен Реал Мадрид сътвори футболен спектакъл срещу Монако

  • 20 яну 2026 | 23:55
  • 27827
  • 257