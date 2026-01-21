Киву: Нямахме късмет

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву коментира поражението с 1:3 от Арсенал в предпоследния кръг от основната фаза на Шампионската лига.

„Арсенал беше по-интензивен, по-техничен и по-бърз, контролираше много добре пространствата и влизаше агресивно във всяко единоборство“, заяви Киву.

„Опитахме се да останем в мача. През първото полувреме играхме доста добре, а при резултат 1:1 можехме да отбележим още един гол. Това не означава, че щяхме да спечелим, но отделните моменти променят настроението на отборите. Също така, нямахме късмет при гола след ъгловия удар, когато топката се отби от напречната греда и попадна в главата на играч на Арсенал“, продължи бившият румънски национал.

„През второто полувреме Арсенал беше по-концентриран и заигра по-дефанзивно. Техните играчи са физически силни, а и резервите им се включиха добре", добави Киву.

Снимки: Gettyimages