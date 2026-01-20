Интер уреди един хърватски талант, но се размина с друг

От Интер са постигнали споразумение с Динамо (Загреб) за привличането на 18-годишния централен бранител Леон Якирович, съобщават водещите трансферни експерти в Италия.
Интер почти договори хърватски талант
“Нерадзурите” ще платят за хърватския талант твърда сума от 2,5 млн. евро и още 2 млн. под формата на бонуси, като също така са включени 15% от следваща продажба на играча, който ще подпише договор до лятото на 2031 година. Младият защитник ще пътува за медицинските си прегледи още тази седмица. От миланския гранд са се преборили за неговия подпис в конкуренцията на РБ Залцбург, като планът е първоначално той да играе за клубния дубъл. Якирович има едва четири мача за първия състав на Динамо, колкото са и двубоите му за юношите на Хърватия до 18 години.
Междувременно, от Интер са се разминали с друг 18-годишен хърватски талант на същата позиция, съобщават Фабрицио Романо и Матео Морето. Става въпрос за играча на Хайдук (Сплит) Бранимир Млачич, който не е бил убеден от предложението на италианците, въпреки че те постигнаха споразумение с неговия клуб за над 5 млн. евро. Интерес към него обаче има също така от страна на Удинезе и Комо.