Интер уреди един хърватски талант, но се размина с друг

От Интер са постигнали споразумение с Динамо (Загреб) за привличането на 18-годишния централен бранител Леон Якирович, съобщават водещите трансферни експерти в Италия.

“Нерадзурите” ще платят за хърватския талант твърда сума от 2,5 млн. евро и още 2 млн. под формата на бонуси, като също така са включени 15% от следваща продажба на играча, който ще подпише договор до лятото на 2031 година. Младият защитник ще пътува за медицинските си прегледи още тази седмица. От миланския гранд са се преборили за неговия подпис в конкуренцията на РБ Залцбург, като планът е първоначално той да играе за клубния дубъл. Якирович има едва четири мача за първия състав на Динамо, колкото са и двубоите му за юношите на Хърватия до 18 години.

🚨⚫️🔵 Leon Jakirović to Inter, here we go! Deal agreed for the CB to join from Dinamo Zagreb.



Offer accepted for €2.5m + €2m add-ons and sell-on. Jakirović to travel this week for medical.



Inter beat RB Salzburg with good relationships with Jakirović agents, same as Sucić. pic.twitter.com/ixQ6BscRCz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2026

Междувременно, от Интер са се разминали с друг 18-годишен хърватски талант на същата позиция, съобщават Фабрицио Романо и Матео Морето. Става въпрос за играча на Хайдук (Сплит) Бранимир Млачич, който не е бил убеден от предложението на италианците, въпреки че те постигнаха споразумение с неговия клуб за над 5 млн. евро. Интерес към него обаче има също така от страна на Удинезе и Комо.

BREAKING: Branimir Mlačić to Inter has practically collapsed, reports @MatteMoretto.



The 18-year-old is not convinced by the project and is looking for something different for his future.



Udinese and Como have shown interest in the defender. https://t.co/zLQgaiuIia pic.twitter.com/DpQyGDScg8 — TheCroatian (@TheCroatian_) January 19, 2026