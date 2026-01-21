Популярни
Интер вече работи върху привличането на Емилиано Мартинес

  • 21 яну 2026 | 21:50
  • 700
  • 0

От Интер вече са предприели действия относно възможното привличане на вратаря на Астън Вила Емилиано Мартинес, съобщава Джанлука Ди Марцио.

В клуба не смятат да подновяват изтичащия договор на титулярния си страж Ян Зомер, поради което са започнали да му търсят бъдещ заместник. За целта вчера представители на ръководството са провели среща с брата и агент на Мартинес в Милано. “Нерадзурите” не желаят да плащат годишна заплата, надхвърляща 4 млн. евро с бонуси, така че ще се наложи световният шампион с Аржентина да намали възнаграждението си, за да се осъществи подобен трансфер.

През настоящия сезон 33-годишният вратар, чийто договор с Астън Вила е до лятото на 2029-а, е записал 21 мача за тима, в които е запазил мрежата си суха 6 пъти, а допуснатите голове са 20.

Снимки: Gettyimages

