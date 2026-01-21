Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Второ издание на международен турнир по лека атлетика "Локомотив"
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Имахме положения, но не успяхме да ги реализираме, съжалява халф на Интер

Имахме положения, но не успяхме да ги реализираме, съжалява халф на Интер

  • 21 яну 2026 | 14:28
  • 195
  • 0

Голмайсторът за Интер Петър Сучич при загубата с 1:3 от Арсенал в Шампионската лига заяви, че италианският тим е изиграл добър мач, но не е реализирал своите положения за още попадения.

Арсенал нанесе болезнено поражение на Интер и спечели първото място в основната фаза на Шампионската лига
Арсенал нанесе болезнено поражение на Интер и спечели първото място в основната фаза на Шампионската лига

„Те са добър отбор и играят добър футбол, но ние също направихме добър мач. Имахме положения - особено през първото полувреме, но не успяхме да ги реализираме. Трябваше да бъдем по-ефективни. Арсенал има една от най-добрите защити в света, но ние създадохме положения. Във футбола трябва да се вкарват попадения. Аз отбелязах добър гол, но сега това няма значение“, каза 22-годишният халф пред клубната телевизия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Матета информирал Кристъл Палас, че иска да напусне

Матета информирал Кристъл Палас, че иска да напусне

  • 21 яну 2026 | 13:32
  • 781
  • 0
Наградиха футболистите на Сенегал с по 1,5 декара земя

Наградиха футболистите на Сенегал с по 1,5 декара земя

  • 21 яну 2026 | 13:24
  • 841
  • 0
Удар за Олимпик Марсилия преди днешния сблъсък с Ливърпул

Удар за Олимпик Марсилия преди днешния сблъсък с Ливърпул

  • 21 яну 2026 | 12:44
  • 962
  • 0
Борнемут договори заместника на Семеньо срещу 35 милиона евро

Борнемут договори заместника на Семеньо срещу 35 милиона евро

  • 21 яну 2026 | 12:32
  • 2777
  • 0
Обвиниха световен шампион в трафик на хора

Обвиниха световен шампион в трафик на хора

  • 21 яну 2026 | 12:25
  • 1822
  • 1
Мечтите на Джак Грийлиш за Световното се изпаряват

Мечтите на Джак Грийлиш за Световното се изпаряват

  • 21 яну 2026 | 12:06
  • 1462
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски за контролата със Заглебие, Око-Флекс титуляр, Сангаре остава на пейката

11-те на Левски за контролата със Заглебие, Око-Флекс титуляр, Сангаре остава на пейката

  • 21 яну 2026 | 14:37
  • 1741
  • 0
11-те на ЦСКА и Черкаси, Янев с класически плеймекър и две крила

11-те на ЦСКА и Черкаси, Янев с класически плеймекър и две крила

  • 21 яну 2026 | 14:17
  • 3229
  • 5
Ради Кирилов призова за “конкуренция без сръдни” и заяви: Левски е доста силен, готов съм да отида в Индонезия

Ради Кирилов призова за “конкуренция без сръдни” и заяви: Левски е доста силен, готов съм да отида в Индонезия

  • 21 яну 2026 | 08:11
  • 19791
  • 60
Наумов: В Ботев се чувствам добре, ще се върна в националния отбор!

Наумов: В Ботев се чувствам добре, ще се върна в националния отбор!

  • 21 яну 2026 | 08:00
  • 9897
  • 18
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 яну 2026 | 07:30
  • 136925
  • 42
Шампионската лига обещава нова порция зрелище

Шампионската лига обещава нова порция зрелище

  • 21 яну 2026 | 07:45
  • 6156
  • 2