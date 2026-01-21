Имахме положения, но не успяхме да ги реализираме, съжалява халф на Интер

Голмайсторът за Интер Петър Сучич при загубата с 1:3 от Арсенал в Шампионската лига заяви, че италианският тим е изиграл добър мач, но не е реализирал своите положения за още попадения.

Арсенал нанесе болезнено поражение на Интер и спечели първото място в основната фаза на Шампионската лига

„Те са добър отбор и играят добър футбол, но ние също направихме добър мач. Имахме положения - особено през първото полувреме, но не успяхме да ги реализираме. Трябваше да бъдем по-ефективни. Арсенал има една от най-добрите защити в света, но ние създадохме положения. Във футбола трябва да се вкарват попадения. Аз отбелязах добър гол, но сега това няма значение“, каза 22-годишният халф пред клубната телевизия.

🇭🇷🎙️ Petar Sučić following #Inter-Arsenal:



"Sure, I scored a nice goal, but we lost. If you don't win, the goal doesn't matter." @Inter_TV pic.twitter.com/M1ulSkLLWV — Inter Xtra (@Inter_Xtra) January 21, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages