Контролата на Миньор беше отменена заради замръзнал терен

Планираната за днес контрола по време на зимния подготвителен лагер на Миньор (Перник) в Албена беше отменена заради замръзнал терен, съобщиха от втородивизионния футболен клуб.



Проверката срещу лидера в Североизточната Трета лига Септември (Тервел) беше изместена за 22 януари (четвъртък). В случай, че метеорологичните условия утре позволят, спарингът ще започне в 15:00 часа.



По програма футболистите ще изиграят още контроли срещу Черноморец (Балчик) на 24 януари, Лудогорец II на 28 януари, срещу Спартак (Варна) три дни по-късно, а на 7 февруари Миньор ще се изправи срещу Пирин (Благоевград) в последната си проверка преди подновяването на сезона.