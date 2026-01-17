ЦСКА II започна с победа в зимните контроли

Вторият отбор на ЦСКА надделя над Миньор (Перник) с 1:0 в първата си проверка през зимната подготовка. Победния гол в мача отбеляза Марк-Емилио Папазов малко след почивката.

Двубоят се игра на терена на спортен комплекс "Юли Тушев" в Сандански, където възпитаниците на Валентин Илиев са на подготвителен лагер. "Червените" стартираха много силно през първата част и тотално надиграха съперника, като действията почти изцяло протекоха в половината на "чуковете", но до попадение така и не се стигна.

На почивката Валентин Илиев подмени изцяло състава на "армейците", но това не се отрази на събитията на терена. В 48-мата минута логичното се случи и Марк-Емилио Папазов вкара единственото попадение с удар от границата на наказателното поле.

Следващата контролна среща на ЦСКА II е на 21 януари срещу Вихрен (Сандански).