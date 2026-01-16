Бойко Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков прие поканата на Sportal.bg да отговори на въпроси, касаещи неговата част от работата в клуба.

Израслият в школата на “червените” шеф начерта перспективите пред тима и допълни, че всички в клуба мечтаят за шампионска титла още през този сезон, но знаят, че ще е мнго трудно мечтата да стане реалност. Също така Величков заяви относно селекцията, че “със сигурност можем да очакваме да има нови играчи” и допълни, че “и привличането на нови състезатели, и разделите с настоящите са част от ежедневието на един клуб. Особено, когато е в процес на преустройство, а ние сме в такъв момент”.

Спортният шеф на тима от “Борисовата градина” призова да не се гледа на новопривлечените като на скъпоструващи футболисти, защото това не е така и подчерта, че селекцията се прави с негово и на Христо Янев одобрение.

Не на последно място Бойко Величков заяви, че клубът иска в бъдеще да разполага с повече български играчи и това е едно от нещата, което е натежало при казуса с вратаря Густаво Бусато, обяснявайки и останалите причини за раздялата.

Добър ден, г-н Величков. Радвам се, че приехте поканата за интервю. Да започнем с подготовката. Следите я отблизо. От много време насам ЦСКА направи сериозна селекция навреме. Това колко ще помогне на клуба за пролетния полусезон?

- Със сигурност е доста положителен факт, а именно възможността за Христо Янев и щабът му да започнат от началото на подготовката с огромна част от предвидените попълнения. В този ред на мисли работата е улеснена от гледна точка на това да няма изоставащи и наваксващи със своето физическо състояние. И, естествено, с приспособяването си към новия колектив, новите изисквания - въобще към новата среда. Така че един положтелен факт, който се надявам дългосрочно да покаже своето позитивно въздействие в отбора.

В българския футбол доста се коментира как родните клубове правят селекция. Можете ли да кажете как точно се случва процесът в ЦСКА и как се привлича даден състезател?

- Този въпрос бе задаван и смея да твърдя, че напоследък бе добре обяснено и от нашия клуб. Ясно е, че зад привличането на нови играчи стоят колективни усилия. Разбира се на фона на скаутския екип, на фона на одобрението на спортния директор и с дейното участие на изпълнителния директор тези трансфери се финализират със задължителното знание на старши треньора и неговия щаб.

Т.е. всички, които идват, са одобрени от вас, Христо Янев, а от ръководството няма как да не са, защото те дават пари.

- Точно така.

Взехте шестима футболисти, но ще има ли още нови? Говори се за нападател, защитник…

- Много неща се говорят. Задължително искам да наблегна на нещо, което, според мен, е принципно и правилно. Фактите, които излизат от официалните канали на клуба, са единствените, на които трябва да се вярва и същевременно единствените, които имат тежест, защото дори някои от спекулациите да са верни, ако не са финализирани - нищо не значат. Така че няма как да влизаме в подробности при незавършени неща, защото ще попречат на тяхното завършване. А пък и клубът показва доста сериозно израстване в комуникацията си със своите привърженици. Така че информацията да излиза от официалните канали, е съществена точка в това отношение.

Поне като постове търсите ли още нови?

- Със сигурност можем да очакваме да има нови играчи.

Взехте много нови, а се разделихте с малко - с Густаво Бусато. Защо решихте да се разделите 6 месеца преди да му приключи договора?

- Това е решение, продиктувано от много фактори. Някои от тях са по-предвидими за нашите “червени” привърженици - като възрастта на Густаво. Но има процеси, които са важни и напред в перспективата на клуба - като желанието ни да имаме по-голям брой български играчи, което е изискване при определени обстоятелства напред в бъдещето, и перспективата за това климатът в отбора да е достатъчно добър. Така че много от нещата са скрити от широката общественост. Тези процеси ги познават най-добре нашите треньори и хората, които са близко до клуба. Трябва да имаме доверие на това решение. Ясно е, че Густаво остава в историята на клуба със своите много мачове, в които е носил емблемата. Но тук е случаят да му благодаря и да му пожелаем успех в неговата кариера - било то като играч или някакъв друг начин да се изявява във футбола. Той ще има своето място в историята ни - категорично!

Да очакваме ли други раздели, защото те са част от футбола? Преговаряте ли с още футболисти, с които да се разделите?

- И привличането на нови състезатели, и разделите с настоящите са част от ежедневието на един клуб. Особено, когато е в процес на преустройство, а ние сме в такъв момент.

Прави впечатление, че привлякохте доста футболисти в средата на терена. Мнозина смятат, че халфовата линия е едно от най-силните звена не само в самия клуб, но и в българския футбол. Не стават ли прекалено много полузащитниците, с които разполагате, защото част от тях трябва да стоят на резервната скамейка, а заплатите им не са никак малки?

- Това, че някои от тях ще стоят на резервната скамейка, е част от една нормална ситуация в един клуб, в който искаме да има конкуренция и искаме тази конкуренция да ражда по-високо качество. Да не забравяме фактът, че двама-трима играчи в средата на терена изнесоха пълната тежест през есенния полусезон. Същевременно те натрупаха голям брой жълти картони. Ще предстоят наказания. Не виждам нищо лошо във факта да има достатъчно на брой играчи за определени позиции, за да има нужната конкуренция, която да дава възможност на треньора и да ротира, и да изисква повече, и да вдига класата на представянето.

Т.е. може всичките осем човека да останат, въпреки че в определени периоди са били основни футболисти в халфовата линия.

- Всичко това е процес. Няма предварителна формула кой ще се подготви и представи по-добре, ще се аклиматизира по-бързо от другите. И тук идва треньорската работа, за която всички трябва да имаме изключително доверие за това, че тези процеси ще бъдат менажирани по начин, по който да играят тези, които са подготвени най-добре в следващите седмици.

Един от вашите основни футболисти - Лумбард Делова, имаше подписан договор при предишното ръководство с откупна клауза. Как се развива този казус?

- Лумбард Делова е наш състезател. Смея да твърдя, че се представя на много високо ниво и е много високо ценен от нас като играч. Доволни сме от начина, по който тренира. Доволни сме от начина, по-който се отнася към своите задължения. В началото на моя престой като спортен директор имаше една неприятна ситуация от факта, за който вие говорите, че може да бъде откупен. На този етап той е наш състезател и се радваме, че го имаме.

Да разбираме, че все още има откупна клауза?

- Т.е. да разбирате, че е наш състезател и се радваме, че го имаме.

Бойко Величков: Новият стадион помага за трансферите ни

Има ли ЦСКА лимит откъм бюджет за трансфери, защото виждаме, че се влагат доста сериозни суми? Не знам дали дори Лудогорец е давал подобни суми, което е добре за българския футбол като цяло, но въпросът ми е има ли лимит?

- Не искам да си мислите, че всички наши нови попълнения са скъпоструващи, в никакъв случай. Напротив. Оптимално се следят процесите кой по какъв начин да бъде привлечен с оглед моментното му състояние като договорни отношения и с оглед перспективата пред него. Защото една и съща цена за различен по възраст футболист, различна перспектива и различна позиция на терена дори - означава различно нещо. Перспективата съществува като основна тема в привличането на нови играчи поне през този трансферен прозорец.

Освен строителството, което е много хубаво за българския футбол, какви са краткосрочните и дългосрочните цели на клуба? На терена какво очаквате?

- Всички, които обичат ЦСКА, очакват представянето на терена да догонва и да е адекватно на тези други инвестиции. Представянето на терена трябва да бъде доказателство, че тези инвестиции са направени именно заради това. Да може ЦСКА да печели трофеи, да доминира в българския футбол. Това са дългосрочните цели със сигурност. Да не кажа и средносрочните.

Г-н Домусчиев даде интервю и ви сложи сред фаворитите за титлата. Макар да изоставате с 13 точки каза да не ви отписваме, а “собственикът на тима прави и невъзможното ЦСКА да е на това ниво”. Вие какво смятате за това?

- Смятам, че беше много прав за много от нещата, които каза относно фактът, че без конкуренция отборите не могат да се развиват добре. Той е наясно с бизнес модела за развитие на клубовете, който е адекватен и при спортното им развитие за това, че когато има повече силни водещи отбори, качеството на неговият Лудогорец ще се вдигне като представяне. Неведнъж от началото на нашия разговор казах, че конкуренцията ражда качество и това е една жестока истина, която е движеща сила за перспектива.

Друг от вашите конкуренти, по-конкретно изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров, каза, че има удари под кръста срещу неговия отбор. Вие усетили ли сте специално към ЦСКА да има удари под кръста? Има ли стимулиране на други отбори? Усещали ли сте го като клуб?

- В българския футбол сме виждали много неща, но моята идея, цел и със сигурност начинът ми на комуникация чрез вас с нашите привърженици е подчинен на това категорично да гледаме собственото си представяне, грешки и изоставане, което е факт доста месеци вече. Така че концентрацията и стремежът ни е да ставаме все по-добри, за да върнем отбора на върха.

Не отгоговорихте за краткосрочната цел. Имате ли сили да се борите за шампионската титла или целта е купата на България и участие в евротурнирите?

- Тази цел не зависи от нас. Можем да си поставим за цел да подготвим добре отбора чрез този лагер. След това новите играчи да бъдат интегрирани по най-бързия начин, да знаят какво се изисква от тях от страна на треньорите. Следващата много важна стъпка е да се печелят всички двубои, които предстоят. Оттам нататък да се надяваме, че другите могат да сбъркат. Гледаме нашето си представяне и това, което зависи от нас, да бъде свършено максимално според отворилите ни се възможности.

Да ви върна към новия стадион, който всички очакват. Има ли някаква дата кога ще направите официален дебют на него?

- Знаете, че това са взаимносвързани процеси, зависещи един от друг. Но вярвам, че всичко върви по начин, по който да стане максимално бързо.

В тази връзка ще пуснете ли националния отбор да играе там, а Христо Стоичков каза, че защо не да се играе и финал от европейски турнир?

- Защо не. Този стадион е направен по начин, който предлага най-доброто за футбола, така че неговата роля ще е да бъде използван максимално.

И от националния отбор?

- Защо не.

Преди няколко дни се проведе среща във футболния съюз, решиха се някои неща, излязоха и предложения. Част от собствениците, най-вече тези на по-богатите отбори, предложиха да има по-малко клубове, за да се вдигне нивото на българския футбол. Вие какво мислите за това?

- Дълги години се сблъскваме с едни и същи проблеми, които пречат на качеството на играта ни и те не се решават категорично в никакъв случай от гледна точка качеството на стадионите, на терените. Тази есен загубихме двубой във Варна на терен, който бе в отвратително състояние. Може би акцентът трябва да бъде това. Условията, при които се играят официалните двубои, да бъдат по-различни с оглед качеството на играта и на хората, които така или иначе избягват да се чувстват по най-добрия начин, когато отидат на мач.

Трябва ли първенството да започва по-късно, или пък да го обърнем на пролет-есен?

- Това трябва да бъде анализирано внимателно. Трябва да има консенсус. Има и плюсове, и минуси с оглед представянето на отборите и подготовката им за евротурнирите, което е важна част от евентуалното развитие на клубовете, които инвестират в своето бъдеще. И то немалко. Това е тема, която непрекъснато трябва да бъде контролирана като комуникация между отделните клубове, защото вярвам, че има и много плюсове, и много минуси. Този процес трябва да бъде много по-широко дискутиран, за да се стигне до най-правилното решение.

Смятате ли, че новото ръководство на БФС се справя с наследените проблеми?

- Виждам, че полагат усилия. Че се стремят да променят някои неща, но има насадени през годините проблеми, за които се говори непрекъснато, които тепърва трябва да бъдат решавани - състоянието на терените, ТВ правата. Това са отворени теми, които са обект на дискусии, когато разсъждаваме върху това какво да подобрим за развитието на нашия футбол. Но определено виждам крачки в посока, в която се стремят да бъдат подобрени доста процеси.

Да завършим с ЦСКА. Какво да очакваме ние и какво очаквате вие през пролетния полусезон? Какво ви се иска да виждате на футболния терен, защото това е визитката на ЦСКА - победи на терена?

- Иска ни се мечтите да станат реалност. Знаем, че сме в ситуация като изоставащ точково в първенството отбор, която, във връзка и с това, което преди малко ме попитахте за евентуалното наваксване до първото място, знаем, че ще бъде много трудно, но ние мечтаем. Искаме да се подготвим по начин, по който да се доближим максимално напред. Да се представим на ниво, на което оценката на нашите привърженици да бъде позитивна, положителна за начина, по който нашите играчи са се раздали в двубоите, за начина, по който сме постигнали добри резултати. Нашите амбиции няма да свършат с края на това първенство. Напротив. Смятам, че правопропорционално с времето амбициите и съответно очакванията към представянето на отбора ще бъдат все по-високи.