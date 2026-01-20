ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

Най-активният клуб през зимния трансферен прозорец от лидерите в първенството - ЦСКА, възнамерява да завърши селекцията си с още две нови попълнения, научи Sportal.bg.

Те ще са в отбрана, защото “червените” търсят централен защитник и бек.

За това, че селекцията не е приключила намекна преди седмица пред нашата медия и спортният директор Бойко Величков, който сподели да се очакват новини от подобно естество.

До момента ЦСКА е взел шест нови състезатели Димитър Евтимов, Макс Ебонг, Исак Соле, Андрей Йорданов, Лео Перейра и Алехандро Пиедраита.

Снимки: Startphoto