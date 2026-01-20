Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Настъпиха промени за последните две контроли на ЦСКА

  • 20 яну 2026 | 11:15
  • 1338
  • 0

Настъпи промяна в началните часове на последните две контроли на ЦСКА от подготвителния лагер в Анталия.

Утре (21 януари) „червените“ ще се изправят срещу лидера в украинското първенство ЛНЗ Черкаси от 15:00 ч. българско време (вместо от 16:00 ч.), като двубоят ще се състои на основния терен на спортен комплекс Titanic Mardan, вместо на втория, както бе планирано първоначално.

На 23 януари (петък) ЦСКА ще излезе срещу сръбския Нови пазар от 14:00 ч. българско време (вместо от 16:00 ч.) на терена на Titanic Lara 1.

• ЦСКА – ЛНЗ Черкаси (Укр)  21 януари, 15:00 ч. българско време (16:00 ч. местно) Място: Titanic Mardan 1

• ЦСКА – Нови Пазар (Сър)  23 януари, 14:00 ч. българско време (15:00 ч. местно) Място: Titanic Lara 1

