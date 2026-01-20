ЦСКА с тежка тренировка ден преди най-сериозната контрола в Турция, халф се прибра в София

ЦСКА проведе тежка физическа тренировка ден преди третата проверка на тима в Турция, която е срещу изненадващия лидер в украинското първенство - ЛНЗ Черкаси.

Футболистите на Христо Янев наблегнаха на клекове с 60-килограмови щанги, отскоци и спринтове със закачени на гърба им тежести.

Тренировката пропусна Улаус Скаршем, който напусна лагера на тима, за да направи допълнителни изследвания, тъй като все още чувства болки в кръста.

Това не е първото подобно занимание. ЦСКА проведе такива и преди предишните проверки срещу Корона (Киелце) и Млада Болеслав.

Следобед “червените ще тренират още веднъж, когато ще наблегнат на тактически занимания и игра с топка.