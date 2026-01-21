Бивш и настоящ изпълнителен директор на ЦСКА се поздравиха в Анталия

Бившият изпълнителен директор на ЦСКА Стоян Орманджиев ще гледа на живо контролната среща с ЛНЗ Черкаси. Той пристигна на стадион "Титаник Марда" за третата проверка на отбора на Христо Янев в Турция, а малко по-късно се появи и настоящият изпълнителен директор на "армейците" Вангел Вангелов.

ЦСКА 0:0 Черкаси, отмениха гол на "червените"

До този момент "червените" записаха две загуби - от Корона Киелце (0:2) и Млада Болеслав (1:2), а освен днешния мач срещу украинския първенец, те ще се изправят и срещу Нови Пазар (23 януари), с което приключват лагера си в югоизточната ни съседка.

Снимки: Startphoto