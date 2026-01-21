Мечтите на Джак Грийлиш за Световното се изпаряват

Джак Грийлиш е получил стрес фрактура на стъпалото, която може да го извади от игра за няколко месеца, информира “Ди Атлетик”. 30-годишният англичанин, който се представя много добре с екипа на Евертън, ще бъде прегледан в следващите дни от специалист, който ще определи по-конкретно периода на неговото възстановяване. Естеството на травмата и по-дългото отсъствие обаче практически слагат край на надеждите на Грийлиш да попадне в разширения състава на Томас Тухел за Световното първенство.

Евертън привлече Грийлиш през миналото лято с опция за закупуването му срещу 50 милиона паунда. До момента той изигра вече 20 мача в Премиър лийг, като отбеляза два гола и направи шест асистенции. По голови подавания той е на трето място в лигата след Раян Шерки и Бруно Фернандеш.

Грийлиш игра цял при победата на Евертън над Астън Вила през уикенда, но сега вероятно ще пропусне доста срещи. Това не само ще го извади от плановете на Тухел, но може да промени и позицията на клуба от Мърсисайдци относно това дали клаузата за закупуването му да бъде активирана.

