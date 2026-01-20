Четири отбора от Ла Лига се интересуват от бивш халф на Тотнъм и Евертън

29-годишният атакуващ полузащитник Деле Али, който е свободен агент, след като беше освободен от италианския Комо през септември 2025-а, е получил запитвания от четири клуба от Ла Лига. Овиедо, Севиля, Елче и Хетафе са проявили интерес към него, твърди изданието Fichajes.com.

Бившият халф на Тотнъм и Евертън се стреми да поддържа добра форма и може да реши да се впусне в ново испанско предизвикателство, но има само един мач като резерва от февруари 2023 година насам.

Завръщането на Деле Али в Евертън не се разви по план заради проблеми с контузия и той беше освободен от "карамелите" в края на договора му през 2024-а. През следващата година бившият английски национал подписа с Комо, но единствената му поява на терена беше помрачена от злополучен червен картон.

Контрактът на футболиста с клуба от Серия А беше прекратен няколко месеца по-късно, а сега той следва персонален тренировъчен режим, докато чака примамливи оферти.