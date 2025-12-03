Популярни
  Грийлиш донесе победа на Евертън на негостоприемен терен

Грийлиш донесе победа на Евертън на негостоприемен терен

  • 3 дек 2025 | 00:11
  • 533
  • 0

Евертън записа втора поредна победа с 1:0 при гостуването. Този път "карамелите" спечелиха при визитата си на Борнемут. Единственото попадение в мача реализира Джак Грийлиш в 78-ата минута. Отборът на Дейвид Мойс показа, че тежката загуба от Нюкасъл е била изключение и след днешния успех е десети в класирането. "Черешките" пък записаха четвърта загуба в последните си пет мача.

Срещата на "Виталити" не предложи много качество, а головите ситуации бяха изключителна рядкост. В средата на първото полувреме мощен удар на Антоан Семеньо бе отразен от Пикфорд. Пред другата врата Алекс Скот бе близо до автогол. След ъглов удар той отклони топката и тя се удари в гредата.

В 78-ата минута Борнемут загуби топката в центъра. Топката стигна до Грийлиш, който стигна до наказателното поле и стреля. Рикошет в Диаките не остави шансове на Петрович и гостуващата агитка празнуваше.

Снимки: Imago

