Грийлиш донесе победа на Евертън на негостоприемен терен

Евертън записа втора поредна победа с 1:0 при гостуването. Този път "карамелите" спечелиха при визитата си на Борнемут. Единственото попадение в мача реализира Джак Грийлиш в 78-ата минута. Отборът на Дейвид Мойс показа, че тежката загуба от Нюкасъл е била изключение и след днешния успех е десети в класирането. "Черешките" пък записаха четвърта загуба в последните си пет мача.

Срещата на "Виталити" не предложи много качество, а головите ситуации бяха изключителна рядкост. В средата на първото полувреме мощен удар на Антоан Семеньо бе отразен от Пикфорд. Пред другата врата Алекс Скот бе близо до автогол. След ъглов удар той отклони топката и тя се удари в гредата.

FT. Three points sealed with a kiss. 🤌 pic.twitter.com/QWiDL2OcFf — Everton (@Everton) December 2, 2025

В 78-ата минута Борнемут загуби топката в центъра. Топката стигна до Грийлиш, който стигна до наказателното поле и стреля. Рикошет в Диаките не остави шансове на Петрович и гостуващата агитка празнуваше.

