Евертън превзе “Вила Парк” и сложи край на победната серия на Астън Вила

След 11 поредни домакински победи във всички турнири Астън Вила трябваше да преклони глава пред Евертън. “Карамелите” спечелиха с 1:0 на “Вила Парк след гол на Тиерно Бари в 59-ата минута. Тимът на Дейвид Мойс изигра отличен мач, удари греда още в първата минута, а попадение на Джейк О’Брайън бе отменено. Бирмингамци пък удариха греда на два пъти през първата част чрез Морган Роджърс и Еван Гесон.

Отборът на Унай Емери показа защо е нереалистично да се говори, че е в борбата за титлата. Той имаше възможност да се доближи на четири точки от лидера Арсенал, но остана на седем. Евертън пък е на десета позиция, но само на четири точки зад четвъртия Ливърпул.

Thierno Barry's deft finish earns victory for Everton and ends Aston Villa's 11-game winning run at Villa Park.



Unai Emery's side toiled against a strong Everton rearguard and lose ground in the Premier League title race — Arsenal are seven points clear following the weekend's… pic.twitter.com/tjzuvKQja2 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) January 18, 2026

Двубоят започна вихрено и гостите бяха близо до гол в 11-ата секунда. Бари отклони към Рьол, който отправи удар и топката се удари в дясната греда на Мартинес. На бирмингамци им трябваше малко време, но и те започнаха да създават положения. Изстрел на Роджърс от добра позиция мина над вратата, а след това той навлезе в наказателното поле, но се забави с удара. Домакините увеличаваха натиска, но много рано загубиха капитана си Джон Макгин, който бе заменен принудително в 18-ата минута.

Контузията на Макгин сякаш наруши ритъма на Вила. Евертън стигна до възможност в 22-ата минута, когато Грийлиш стреля от въздуха след ъглов удар, но играч на съперника блокира с тяло. След половин час игра Гесон бе изведен отлично от Тилеманс, но отправи слаб удар. Малко по-късно Мартинес трябваше да се справя с удар на Миколенко. При последвалия ъглов удар “карамелите” вкараха гол след удар с глава на Джейк О’Брайън, но попадението не бе зачетено поради засада на Армстронг, като преценката бе, че той влияе на ситуацията.

Тимът на Емери отговори с два удара на Морган Роджърс. В 36-ата минута той получи топката след прекрасен пробив на Маатсен, но не се възползва, тъй като ударът му бе блокиран. Секунди по-късно Роджърс отново стреля, а този път Пикфорд отрази удара му. Удар на Гесон с глава срещна горната греда в 41-ата минута, а Пикфорд не реагира, тъй като си мислеше, че топката ще мине над вратата.

Everton deliver a massive blow to Aston Villa 🔵



Huge points for the Toffees as they frustrate Villa and shake up the race 💥 pic.twitter.com/5U4JUmIBLM — OneFootball (@OneFootball) January 18, 2026

През втората част головите положения бяха по-малко. Един удар с глава на Тилеманс мина покрай вратата, но Вила по-трудно застрашаваше вратата на съперника. В 59-ата минута Евертън поведе след грешка на Пау Торес. Испанецът не реагира добре на подаване на Конса, топката се удари в крака му и отиде при Макнийл, който отправи удар. Мартинес отрази, но не по възможно най-добрия начин и кълбото стигна до Бари, който я вдигна отлично и го прехвърли.

Бирмингамци реагираха и тръгнаха по-масирано в атака, Роджърс продължаваше да отправя удар след удар. В 69-ата минута той отново бе намерен отлично в наказателното поле, но изстрелът му не бе убедителен, а секунди по-късно прати топката високо над вратата. Следващият удар на Морган бе далеч по-добър, но този път Пикфорд направи блестящо спасяване. След тази ситуация Астън Вила продължи да атакува, но защитата на “карамелите” се справяше отлично и отчая съперника. В добавеното време домакините стигнаха до още една добра възможност, но удар с глава на Буендия бе неточен.

