Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Астън Вила
  3. Евертън превзе “Вила Парк” и сложи край на победната серия на Астън Вила

Евертън превзе “Вила Парк” и сложи край на победната серия на Астън Вила

  • 18 яну 2026 | 20:50
  • 1581
  • 3

След 11 поредни домакински победи във всички турнири Астън Вила трябваше да преклони глава пред Евертън. “Карамелите” спечелиха с 1:0 на “Вила Парк след гол на Тиерно Бари в 59-ата минута. Тимът на Дейвид Мойс изигра отличен мач, удари греда още в първата минута, а попадение на Джейк О’Брайън бе отменено. Бирмингамци пък удариха греда на два пъти през първата част чрез Морган Роджърс и Еван Гесон.

Отборът на Унай Емери показа защо е нереалистично да се говори, че е в борбата за титлата. Той имаше възможност да се доближи на четири точки от лидера Арсенал, но остана на седем. Евертън пък е на десета позиция, но само на четири точки зад четвъртия Ливърпул.

Двубоят започна вихрено и гостите бяха близо до гол в 11-ата секунда. Бари отклони към Рьол, който отправи удар и топката се удари в дясната греда на Мартинес. На бирмингамци им трябваше малко време, но и те започнаха да създават положения. Изстрел на Роджърс от добра позиция мина над вратата, а след това той навлезе в наказателното поле, но се забави с удара. Домакините увеличаваха натиска, но много рано загубиха капитана си Джон Макгин, който бе заменен принудително в 18-ата минута.

Контузията на Макгин сякаш наруши ритъма на Вила. Евертън стигна до възможност в 22-ата минута, когато Грийлиш стреля от въздуха след ъглов удар, но играч на съперника блокира с тяло. След половин час игра Гесон бе изведен отлично от Тилеманс, но отправи слаб удар. Малко по-късно Мартинес трябваше да се справя с удар на Миколенко. При последвалия ъглов удар “карамелите” вкараха гол след удар с глава на Джейк О’Брайън, но попадението не бе зачетено поради засада на Армстронг, като преценката бе, че той влияе на ситуацията.

Тимът на Емери отговори с два удара на Морган Роджърс. В 36-ата минута той получи топката след прекрасен пробив на Маатсен, но не се възползва, тъй като ударът му бе блокиран. Секунди по-късно Роджърс отново стреля, а този път Пикфорд отрази удара му. Удар на Гесон с глава срещна горната греда в 41-ата минута, а Пикфорд не реагира, тъй като си мислеше, че топката ще мине над вратата.

През втората част головите положения бяха по-малко. Един удар с глава на Тилеманс мина покрай вратата, но Вила по-трудно застрашаваше вратата на съперника. В 59-ата минута Евертън поведе след грешка на Пау Торес. Испанецът не реагира добре на подаване на Конса, топката се удари в крака му и отиде при Макнийл, който отправи удар. Мартинес отрази, но не по възможно най-добрия начин и кълбото стигна до Бари, който я вдигна отлично и го прехвърли.

Бирмингамци реагираха и тръгнаха по-масирано в атака, Роджърс продължаваше да отправя удар след удар. В 69-ата минута той отново бе намерен отлично в наказателното поле, но изстрелът му не бе убедителен, а секунди по-късно прати топката високо над вратата. Следващият удар на Морган бе далеч по-добър, но този път Пикфорд направи блестящо спасяване. След тази ситуация Астън Вила продължи да атакува, но защитата на “карамелите” се справяше отлично и отчая съперника. В добавеното време домакините стигнаха до още една добра възможност, но удар с глава на Буендия бе неточен.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Сьорлот донесе трите точки на Атлетико

Сьорлот донесе трите точки на Атлетико

  • 18 яну 2026 | 19:40
  • 1078
  • 0
Абърдийн с Митов продължава защитата на трофея след труден успех за Купата на Шотландия

Абърдийн с Митов продължава защитата на трофея след труден успех за Купата на Шотландия

  • 18 яну 2026 | 18:41
  • 895
  • 1
Фиорентина почете своя президент с първата си победа като гост

Фиорентина почете своя президент с първата си победа като гост

  • 18 яну 2026 | 18:40
  • 3653
  • 3
Щутгарт се изкачи в топ 4, но може да съжалява

Щутгарт се изкачи в топ 4, но може да съжалява

  • 18 яну 2026 | 18:31
  • 1475
  • 0
Нюкасъл отново се провали като гост, "вълците" без поражение в пореден мач

Нюкасъл отново се провали като гост, "вълците" без поражение в пореден мач

  • 18 яну 2026 | 18:08
  • 4107
  • 3
Манчестър Сити пак преотстъпи аржентински талант, този път на Жирона

Манчестър Сити пак преотстъпи аржентински талант, този път на Жирона

  • 18 яну 2026 | 18:01
  • 2151
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Нефтохимик се справи със сензацията Пирин и грабна efbet Купа на България

Нефтохимик се справи със сензацията Пирин и грабна efbet Купа на България

  • 18 яну 2026 | 20:55
  • 6743
  • 3
Велико! Българска доминация в Банско!

Велико! Българска доминация в Банско!

  • 18 яну 2026 | 13:49
  • 34190
  • 30
Финалът за Купата на африканските нации: Мароко 0:0 Сенегал, страхотен пропуск на гостите

Финалът за Купата на африканските нации: Мароко 0:0 Сенегал, страхотен пропуск на гостите

  • 18 яну 2026 | 20:59
  • 2621
  • 3
Съставите на Реал Сосиедад и Барселона

Съставите на Реал Сосиедад и Барселона

  • 18 яну 2026 | 21:14
  • 436
  • 0
Съставите на Милан и Лече, Пулишич и Леао в атака

Съставите на Милан и Лече, Пулишич и Леао в атака

  • 18 яну 2026 | 20:47
  • 723
  • 2
20 години Sportal.bg!

20 години Sportal.bg!

  • 18 яну 2026 | 07:00
  • 14812
  • 49