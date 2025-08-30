Грийлиш отново блести при успех на Евертън

Популярни
  • 30 авг 2025 | 19:42
  • 1553
  • 2

Евертън записа трета поредна победа във всички турнири. “Карамелите” спечелиха с 3:2 гостуването си на Уулвърхамптън. Джак Грийлиш отново се отчете с две асистенции, както го направи преди седмица срещу Брайтън. “Вълците” отбелязаха първите си голове за сезона в първенството, но записаха трета поредна загуба.

Отборът на Дейвид Мойс поведе в седмата минута с попадение на Бето, който бе намерен от Грийлиш. Хий-Чан Хуан, който игра на мястото на контузения Йорген Странд Ларсен, изравни в 21-ата минута. “Вълците” обаче не задържаха равенството дълго, тъй като в 33-ата минута Илиман Ндиайе се разписа, а Грийлиш участва и в тази атака.

В началото на втората част Дюсбъри-Хол увеличи аванса на гостите и до голяма степен реши мача. Той получи топката от Грийлиш и отбеляза първия си гол след пристигането си в клуба. Уулвс намали разликата след гол на резервата Родриго Гомес, но това не бе достатъчно.

