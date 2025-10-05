Популярни
ЦСКА срещу Лудогорец в двубой, който може да определи сезона - на живо с анализа на Кирил Динчев
  3. Гол на Грийлиш в добавеното време донесе успеха на Евертън над Кристъл Палас

Гол на Грийлиш в добавеното време донесе успеха на Евертън над Кристъл Палас

  • 5 окт 2025 | 18:37
  • 1498
  • 2

Евертън спечели с 2:1 домакинството си на Кристъл Палас в мач от седмия кръг на Премиър лийг. Даниел Муньос (37’) откри за лондончани, но домакините осъществиха пълен обрат с попадения на Илиман Ндиайе (76’) от дузпа и Джак Грийлиш (90+3’) в добавеното време. Момчетата на Оливър Гласнер изиграха много добро първо полувреме, когато и взеха преднина, но след почивката “карамелите” вдигнаха нивото в своето представяне и в крайна сметка стигнаха до успеха.

Лондончани пропуснаха поредица от положения в първия половин час на мача, когато първо Марк Геи стреля опасно след корнер, а няколко минути по-късно Тайрик Мичъл нацели гредата. В крайна сметка натиска на Палас даде резултат в 37-ата минута, когато след продължително разиграване те рязко вдигнаха оборотите, а напредналият отлично Исмаил Сар изведе в пеналта напълно непокрития Муньос, който реализира. Те направиха пропуски и в началото на втората част, но постепенно играчите в синьо изравниха играта в търсене на нещо повече от двубоя.

Четвърт час преди края Максонс Лакроа направи фал в наказателното поле, който доведе до дузпа, която бе реализирана от Ндиайе. Домакините стигнаха по драматичен начин до равенството в добавеното време, когато центриране отдясно бе засечено от Бето, ударът му бе блокиран, но в крайна сметка Джак Грийлиш подложи крак в правилния момент и донесе успеха на Евертън. Така “карамелите” прекъснаха отличната серия на “орлите” от четири двубоя без поражение в първенството. Момчетата на Мойс също са сред приятните изненади до момента и са 8-и с 11 точки.

Снимки: Gettyimages

