  Мастантуоно: Не съм Меси, но и не съм най-лошият трансфер на Реал

Мастантуоно: Не съм Меси, но и не съм най-лошият трансфер на Реал

  • 21 яну 2026 | 21:38
  • 732
  • 1

Въпреки че не получи много шансове под ръководството на Чаби Алонсо в Реал Мадрид, Франко Мастантуоно започна като титуляр в два от първите три мача с Алваро Арбелоа на пейката. Нещо повече, той успя да отбележи първия си гол в Шампионската лига при убедителната победа с 6:1 срещу Монако.

Младият аржентинец коментира критиките, които получава през първите си дни в Реал Мадрид, като подчерта, че разбира очакванията, но призовава за търпение.

„Разбирам критиките. Нито вярвам, че съм Меси, нито пък съм най-лошият трансфер в историята на Реал Мадрид. Работих много, за да мога да направя това представяне. Реал Мадрид е много взискателен клуб, дойдох като момче от Аржентина, това беше изцяло нов живот за мен и това изисква адаптация“, заяви Мастантуоно.

Същевременно той защити съотборника си, Джуд Белингам, заявявайки: „Белингам работи много усилено, изпитвам огромно уважение към него. Той дава всичко за Реал и много от нещата, които се говорят, са несправедливи.“

Снимки: Gettyimages

