Гарет Бейл: В Реал Мадрид не е достатъчно да си просто треньор

Раздялата на Чаби Алонсо с треньорския пост в Реал Мадрид все още предизвиква вълнения. В Англия това беше най-обсъжданата тема по време на вечерта с мачове от Шампионската лига. Вместо да се коментира новия наставник Алваро Арбелоа, бяха анализирани причините за напускането на баския специалист. По темата се изказаха авторитетни гласове като Джейми Карагър, Тиери Анри, а също и Гарет Бейл - бивш футболист на “кралете”. Уелсецът беше на живо на стадиона на Тотнъм, където коментираше за английска телевизия мача между „шпорите“ и Борусия (Дортмунд).

“Чаби Алонсо? Не съм изненадан - започна Бейл. - Разбирам отлично как функционира Реал Мадрид – ако резултатите не идват, а то дори не е нужно да са много, си аут. Чаби е невероятен треньор. Това, което направи в Байер (Леверкузен) - спечелените трофеи, начинът, по който водеше отбора – всичко беше невероятно. Но когато пристигнеш в Реал Мадрид, не е достатъчно просто да си треньор. Нужно е да си повече от треньор, трябва да управляваш егото в съблекалнята. Трябва да успокояваш егото, не е необходимо да вършиш много тактическа работа. В съблекалнята имаш звезди, които могат да променят мачовете за миг.“

“На мен ми се случи в Барселона - включи се Тиери Анри. - В такива отбори те съдят за това, което не си направил, а не за това, което си постигнал. Освирквали са всички. Когато играеш за Реал Мадрид или Барселона, феновете ти показват, когато не са доволни. Няма значение какво искаш - когато те не са щастливи с нещо, ще ти го покажат.“

Бившият играч на Ливърпул Джейми Карагър отиде още по-далеч, обяснявайки, че е имал своите подозрения, че Алонсо ще бъде изгонен: “В средата на първия полусезон гледах ситуацията и не усещах, че Чаби ще остане на поста си след коледната пауза. В мача с Барселона загубиха, но играха добре. Не успяха да стигнат до дузпи. Мисля, че най-доброто е, че Чаби си тръгна. Той дойде с една идея и бързо стана ясно, че няма да му бъде позволено да тренира по начина, по който иска. Че няма да може да изгради отбора така, както желае. Имаше проблеми с определени играчи, които не приемаха неговата идея.“

“Така е по-добре за него - смята пък бившият английски футболист Найджъл Рио-Кокър. - Дори и да беше спечелил трофей, дълбоко в себе си той щеше да знае, че това не е неговият начин да прави нещата. Че не иска да тренира Мадрид по този начин. Със сигурност това е най-доброто за него. Както Анри каза преди няколко седмици, те се нуждаят от мениджър, а не от треньор.”

