Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Второ издание на международен турнир по лека атлетика "Локомотив"
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Кроос: Вече втори сезон изглежда, че в Реал Мадрид няма подобрение

Кроос: Вече втори сезон изглежда, че в Реал Мадрид няма подобрение

  • 21 яну 2026 | 14:29
  • 201
  • 0

Както обикновено, Тони Кроос анализира актуалната ситуация в Реал Мадрид в своя подкаст „Einfach mal Luppen“. В новия епизод бившият футболист на “кралете” обаче избегна директен коментар за уволнението на Чаби Алонсо. Вместо това, той постави началото на 2026 г. в контекст, като припомни, че всички големи отбори преминават през трудни периоди, и омаловажи кризата при „белите“, позовавайки се на личния си опит: „Аз също съм отпадал от Купата срещу третодивизионен отбор. Сега сме далеч от това всичко да е наред, но дори онова златно поколение имаше своите слаби моменти“, заяви Кроос.

Важно е да се уточни, че въпросният подкаст е записан в понеделник вечер - преди изразителния успех на тима с 6:1 над Монако в Шампионската лига във вторник.

Световният шампион коментира и атмосферата на “Бернабеу“ след „черната седмица“, която доведе до освирквания към отбора и критики към играчи като Винисиус Жуниор и Джуд Белингам. Без да разкрива самоличността му, Кроос сподели, че наскоро много уважавана личност му е казала: „Футболист, който не е бил освиркван на „Бернабеу“, не е голям играч“. Той добави и от личен опит: „През 2019 г., при загубата с 1:4 от Аякс, също чух освирквания по мой адрес“.

Относно високите изисквания в „кралския клуб“, Кроос беше категоричен: „Може да се каже, че това е Реал Мадрид, вероятно не в най-добрата си светлина. Но това описва доста добре какво означава да си тук, да подпишеш с този клуб. Независимо дали става въпрос за пресата или за феновете, рядко се атакуват по-неизвестните играчи. Винаги се избират големите имена – както за добро, така и за лошо“. Според германеца емоциите са част от носенето на бялата фланелка, но предупреди и за съществуващ риск.

„Ако те освиркват още преди мача, това не улеснява постигането на целта, която клубът и всички искат: да печелиш и да играеш добре. Това е настоящата динамика, която не е добра и от която се излиза само с резултати, нагласа и игра. Всички сме го преживявали“, подчерта той.

По отношение на проекта, Кроос добави: „Миналият сезон беше преходен, не беше спечелен нито един трофей, а в Мадрид това обикновено служи за набиране на инерция. След трите поредни Шампионски лиги 2019-а беше година за забравяне. Но след това отборът се завърна и се подобри. Сега обаче е втори пореден сезон, в който изглежда, че няма подобрение. Това, в комбинация с високите изисквания, създава проблеми. Не сме в клуб, който приема дълги периоди като този. Това се видя в решението за треньора и в реакцията на феновете. Играчите знаят пред какво са изправени, но съм сигурен, че са достатъчно силни психически, за да продължат и да обърнат ситуацията“.

Кроос: Барселона няма да спечели Шампионската лига
Кроос: Барселона няма да спечели Шампионската лига
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Матета информирал Кристъл Палас, че иска да напусне

Матета информирал Кристъл Палас, че иска да напусне

  • 21 яну 2026 | 13:32
  • 781
  • 0
Наградиха футболистите на Сенегал с по 1,5 декара земя

Наградиха футболистите на Сенегал с по 1,5 декара земя

  • 21 яну 2026 | 13:24
  • 842
  • 0
Удар за Олимпик Марсилия преди днешния сблъсък с Ливърпул

Удар за Олимпик Марсилия преди днешния сблъсък с Ливърпул

  • 21 яну 2026 | 12:44
  • 962
  • 0
Борнемут договори заместника на Семеньо срещу 35 милиона евро

Борнемут договори заместника на Семеньо срещу 35 милиона евро

  • 21 яну 2026 | 12:32
  • 2780
  • 0
Обвиниха световен шампион в трафик на хора

Обвиниха световен шампион в трафик на хора

  • 21 яну 2026 | 12:25
  • 1822
  • 1
Мечтите на Джак Грийлиш за Световното се изпаряват

Мечтите на Джак Грийлиш за Световното се изпаряват

  • 21 яну 2026 | 12:06
  • 1464
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски за контролата със Заглебие, Око-Флекс титуляр, Сангаре остава на пейката

11-те на Левски за контролата със Заглебие, Око-Флекс титуляр, Сангаре остава на пейката

  • 21 яну 2026 | 14:37
  • 1754
  • 0
11-те на ЦСКА и Черкаси, Янев с класически плеймекър и две крила

11-те на ЦСКА и Черкаси, Янев с класически плеймекър и две крила

  • 21 яну 2026 | 14:17
  • 3244
  • 5
Ради Кирилов призова за “конкуренция без сръдни” и заяви: Левски е доста силен, готов съм да отида в Индонезия

Ради Кирилов призова за “конкуренция без сръдни” и заяви: Левски е доста силен, готов съм да отида в Индонезия

  • 21 яну 2026 | 08:11
  • 19794
  • 60
Наумов: В Ботев се чувствам добре, ще се върна в националния отбор!

Наумов: В Ботев се чувствам добре, ще се върна в националния отбор!

  • 21 яну 2026 | 08:00
  • 9898
  • 18
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 яну 2026 | 07:30
  • 136925
  • 42
Шампионската лига обещава нова порция зрелище

Шампионската лига обещава нова порция зрелище

  • 21 яну 2026 | 07:45
  • 6156
  • 2