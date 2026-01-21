Анчелоти на “Бернабеу”: Каква вечер за Реал Мадрид

Наставникът на Реал Мадрид от миналия сезон Карло Анчелоти присъства на трибуните при домакинския успех с 6:1 над Монако в Шампионската лига във вторник вечер. Италианецът, който в момента е селекционер на Бразилия, беше аплодиран от запалянковците на “Бернабеу”.

Carlo Ancelotti en el Bernabéu cantando el himno de la Décima. Goat 🐐



pic.twitter.com/F6zPNCmP4U — (fan) gam (@mbaafraude) January 20, 2026

“Каква вечер от Шампионската лига на “Бернабеу” само! Благодаря на всички фенове на Реал за топлото посрещане. Успех в остатъка от сезона и Hala Madrid!”, написа Карлето.

Vaya noche de Champions en el Bernabéu. Gracias a todos los madridistas por su cariñoso recibimiento. Suerte en lo que queda de temporada y Hala Madrid! pic.twitter.com/VKAq54OJK6 — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) January 21, 2026

Той се снима на фона на трофеите от Шампионската лига в клубната витрина, като три от тях бяха спечелени от него - 2014, 2022, 2024 г.