Винисиус за новия договор: С Перес си вярваме, няма защо да бързаме

Ще остане ли Винисиус Жуниор в Реал Мадрид? Този въпрос си задава мнозина, след като нападателят все още не е подновил договора си. Контрактът изтича през лятото на 2027 година, но по различни причини преговорите се бавят.

“Остава ми още една година от договора. Вярвам на президента (Флорентино Перес - Бел. ред.), той вярва на мен и няма защо да бързаме“, заяви Винисиус пред Movistar след края на изминалия мач срещу Монако в Шампионската лига.

Като знак, че евентуалното слагане на подписа под ново споразумение е близо, на стадиона във вторник вечер беше агентът на Вини Фредерико Пеня.

В двубоя срещу Монако (6:1) Жуниор беше във вихъра си, като вкара един гол, подаде за други два и предизвика автогола на съперника.

