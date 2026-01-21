Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. "Чашката" на Белингам: на какво отговори халфът на Реал Мадрид

"Чашката" на Белингам: на какво отговори халфът на Реал Мадрид

  • 21 яну 2026 | 10:31
  • 882
  • 0

Халфът на Реал Мадрид Джуд Белингам отговори на онези, които твърдят, че купонясва твърде много. Във вторник вечер той вкара един от головете срещу Монако (6:1) в Шампионската лига и го отпразнува с жест сякаш пие. В предходните дни испански медии съобщиха, че на фона на трудностите на отбора фенове на “белите” се оплакват, че англичанинът прекарва твърде много време в купони.

„Много хора казват много неща. Сега всеки може да застане пред камера и да каже каквото си иска, а целият свят просто му вярва без доказателства“, коментира Белингам, цитиран от агенция АП.

„Чувствам, че има два начина, по които можеш да го приемеш. Можеш да плачеш и да се оплакваш или да изпратиш адвокат, или просто да се примириш с това, да се забавляваш, а и това беше малко шега за феновете и за хората, които казват каквото си искат. Аз знам истината. Знам какво наистина се случва в личния ми живот“, продължи английският национал.

„Знам какво давам на играта, какво давам в мачовете и какво се опитвам да дам на отбора. Целият външен шум всъщност няма значение, но е хубаво да се пошегуваме малко“, добави Джуд Белингам, цитиран от БТА.

Той беше сред футболистите, освиркани от публиката при победата с 2:0 над Леванте в испанското първенство в събота.

Белингам каза още, че феновете плащат за билетите си и имат право да се оплакват, когато не са доволни, но е много по-лесно, когато са зад тима, както беше във вторник вечер: „Не мисля, че това винаги е много полезно за отбора или за отделните играчи. Това не е най-хубавото нещо на света, но разбира се, те имат право на мнение. Начинът, по който трябва да реагираме, е подобен на начина, по който реагирахме в последните два мача. Второто полувреме ден, а след това и пълните 90 минути сега, са видът представяне, което феновете искат да видят, и което ние трябва да представим не само за тях, но и за себе си, ако искаме да бъдем успешни този сезон“.

Арбелоа: Това е Реал Мадрид, който искаме да виждаме
Арбелоа: Това е Реал Мадрид, който искаме да виждаме
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гуардиола: Липсваха ни типични крила, трябва бързо да обърнем ситуацията

Гуардиола: Липсваха ни типични крила, трябва бързо да обърнем ситуацията

  • 21 яну 2026 | 07:47
  • 2328
  • 2
Шампионската лига обещава нова порция зрелище

Шампионската лига обещава нова порция зрелище

  • 21 яну 2026 | 07:45
  • 4346
  • 2
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 яну 2026 | 07:30
  • 135508
  • 42
Киву: Нямахме късмет

Киву: Нямахме късмет

  • 21 яну 2026 | 07:19
  • 1629
  • 1
Феновете на Байерн са жадни за нова голова фиеста

Феновете на Байерн са жадни за нова голова фиеста

  • 21 яну 2026 | 07:15
  • 1301
  • 0
Само победа върши работа на Ливърпул на 'Велодром"

Само победа върши работа на Ливърпул на 'Велодром"

  • 21 яну 2026 | 07:00
  • 3991
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ради Кирилов призова за “конкуренция без сръдни” и заяви: Левски е доста силен, готов съм да отида в Индонезия

Ради Кирилов призова за “конкуренция без сръдни” и заяви: Левски е доста силен, готов съм да отида в Индонезия

  • 21 яну 2026 | 08:11
  • 13183
  • 38
Наумов: В Ботев се чувствам добре, ще се върна в националния отбор!

Наумов: В Ботев се чувствам добре, ще се върна в националния отбор!

  • 21 яну 2026 | 08:00
  • 6631
  • 10
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 яну 2026 | 07:30
  • 135508
  • 42
Шампионската лига обещава нова порция зрелище

Шампионската лига обещава нова порция зрелище

  • 21 яну 2026 | 07:45
  • 4346
  • 2
Арсенал нанесе болезнено поражение на Интер и спечели първото място в основната фаза на Шампионската лига

Арсенал нанесе болезнено поражение на Интер и спечели първото място в основната фаза на Шампионската лига

  • 20 яну 2026 | 23:55
  • 31514
  • 41
Преобразен Реал Мадрид сътвори футболен спектакъл срещу Монако

Преобразен Реал Мадрид сътвори футболен спектакъл срещу Монако

  • 20 яну 2026 | 23:55
  • 35116
  • 263