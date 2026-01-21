"Чашката" на Белингам: на какво отговори халфът на Реал Мадрид

Халфът на Реал Мадрид Джуд Белингам отговори на онези, които твърдят, че купонясва твърде много. Във вторник вечер той вкара един от головете срещу Монако (6:1) в Шампионската лига и го отпразнува с жест сякаш пие. В предходните дни испански медии съобщиха, че на фона на трудностите на отбора фенове на “белите” се оплакват, че англичанинът прекарва твърде много време в купони.

„Много хора казват много неща. Сега всеки може да застане пред камера и да каже каквото си иска, а целият свят просто му вярва без доказателства“, коментира Белингам, цитиран от агенция АП.

„Чувствам, че има два начина, по които можеш да го приемеш. Можеш да плачеш и да се оплакваш или да изпратиш адвокат, или просто да се примириш с това, да се забавляваш, а и това беше малко шега за феновете и за хората, които казват каквото си искат. Аз знам истината. Знам какво наистина се случва в личния ми живот“, продължи английският национал.

„Знам какво давам на играта, какво давам в мачовете и какво се опитвам да дам на отбора. Целият външен шум всъщност няма значение, но е хубаво да се пошегуваме малко“, добави Джуд Белингам, цитиран от БТА.

Той беше сред футболистите, освиркани от публиката при победата с 2:0 над Леванте в испанското първенство в събота.

Белингам каза още, че феновете плащат за билетите си и имат право да се оплакват, когато не са доволни, но е много по-лесно, когато са зад тима, както беше във вторник вечер: „Не мисля, че това винаги е много полезно за отбора или за отделните играчи. Това не е най-хубавото нещо на света, но разбира се, те имат право на мнение. Начинът, по който трябва да реагираме, е подобен на начина, по който реагирахме в последните два мача. Второто полувреме ден, а след това и пълните 90 минути сега, са видът представяне, което феновете искат да видят, и което ние трябва да представим не само за тях, но и за себе си, ако искаме да бъдем успешни този сезон“.

