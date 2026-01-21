Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Арбелоа: Това е Реал Мадрид, който искаме да виждаме

Арбелоа: Това е Реал Мадрид, който искаме да виждаме

  • 21 яну 2026 | 03:29
  • 117
  • 0

Старши треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа коментира разгромната победа с 6:1 над Монако в Шампионската лига. Кралският клуб изигра един от най-силните си мачове през сезона, а Арбелоа отличи старанието на футболистите.

„Мисля, че се получи великолепен мач – на нашия стадион, пред нашите фенове. Играчите се забавляваха и отбелязаха страхотни голове, а точно това искаме да виждаме“, заяви бившият защитник.

„Този мач беше спечелен от футболистите – с техния труд и класа. Заслугата не е на новия треньор. Те веднага възприеха малкото, което изисквам от тях. Много ми харесва тяхното отношение и манталитет. Това е същността на Реал Мадрид и аз харесвам тази нагласа – точно това иска да види всеки мадридист“, добави Арбелоа.

Преобразен Реал Мадрид сътвори футболен спектакъл срещу Монако
Преобразен Реал Мадрид сътвори футболен спектакъл срещу Монако

„Надявам се, че контузията на Раул Асенсио не е сериозна. Той вече свърши много работа, като игра в събота, и сега е леко претоварен. Затова решихме да му дадем почивка", обясни специалистът.

„Всички се представиха добре – Мастантуоно, Арда Гюлер, Винисиус, Килиан Мбапе, Джуд Белингам… всички имаха ден. Поставяме голям акцент върху колективните действия и съм много щастлив. Това е вечер, на която трябва да се насладим“, каза още Арбелоа.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Голове в началото и края съсипаха усилията на Байер в Атина

Голове в началото и края съсипаха усилията на Байер в Атина

  • 21 яну 2026 | 00:51
  • 537
  • 0
Филип Кръстев не беше в групата при равенство на Оксфорд

Филип Кръстев не беше в групата при равенство на Оксфорд

  • 21 яну 2026 | 00:49
  • 435
  • 0
Освалдо Вискарондо е новият селекционер на Венецуела

Освалдо Вискарондо е новият селекционер на Венецуела

  • 21 яну 2026 | 00:40
  • 312
  • 0
Тотнъм взе глътка въздух след спокоен успех над Борусия Дортмунд

Тотнъм взе глътка въздух след спокоен успех над Борусия Дортмунд

  • 21 яну 2026 | 00:38
  • 695
  • 0
Аякс запази искрица надежда за плейофите след успех над Виляреал

Аякс запази искрица надежда за плейофите след успех над Виляреал

  • 21 яну 2026 | 00:32
  • 509
  • 0
Наполи изпусна победата срещу десетима от Копенхаген

Наполи изпусна победата срещу десетима от Копенхаген

  • 21 яну 2026 | 00:17
  • 556
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шампионската лига отново предложи големи изненади

Шампионската лига отново предложи големи изненади

  • 21 яну 2026 | 00:00
  • 26421
  • 5
Арсенал нанесе болезнено поражение на Интер и спечели първото място в основната фаза на Шампионската лига

Арсенал нанесе болезнено поражение на Интер и спечели първото място в основната фаза на Шампионската лига

  • 20 яну 2026 | 23:55
  • 10640
  • 36
Преобразен Реал Мадрид сътвори футболен спектакъл срещу Монако

Преобразен Реал Мадрид сътвори футболен спектакъл срещу Монако

  • 20 яну 2026 | 23:55
  • 13493
  • 249
ПСЖ се провали в Лисабон и рискува да остане извън топ 8

ПСЖ се провали в Лисабон и рискува да остане извън топ 8

  • 20 яну 2026 | 23:57
  • 9583
  • 6
Манчестър Сити повтори трагичната игра от дербито с Юнайтед и рухна и в Норвегия, Бодьо/Глимт с исторически успех

Манчестър Сити повтори трагичната игра от дербито с Юнайтед и рухна и в Норвегия, Бодьо/Глимт с исторически успех

  • 20 яну 2026 | 21:35
  • 22329
  • 61
Страхотна битка и трудна победа за Апоел при завръщането на Евролигата в "Арена София"

Страхотна битка и трудна победа за Апоел при завръщането на Евролигата в "Арена София"

  • 20 яну 2026 | 21:32
  • 12561
  • 2