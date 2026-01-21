Арбелоа: Това е Реал Мадрид, който искаме да виждаме

Старши треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа коментира разгромната победа с 6:1 над Монако в Шампионската лига. Кралският клуб изигра един от най-силните си мачове през сезона, а Арбелоа отличи старанието на футболистите.

„Мисля, че се получи великолепен мач – на нашия стадион, пред нашите фенове. Играчите се забавляваха и отбелязаха страхотни голове, а точно това искаме да виждаме“, заяви бившият защитник.

„Този мач беше спечелен от футболистите – с техния труд и класа. Заслугата не е на новия треньор. Те веднага възприеха малкото, което изисквам от тях. Много ми харесва тяхното отношение и манталитет. Това е същността на Реал Мадрид и аз харесвам тази нагласа – точно това иска да види всеки мадридист“, добави Арбелоа.

„Надявам се, че контузията на Раул Асенсио не е сериозна. Той вече свърши много работа, като игра в събота, и сега е леко претоварен. Затова решихме да му дадем почивка", обясни специалистът.

„Всички се представиха добре – Мастантуоно, Арда Гюлер, Винисиус, Килиан Мбапе, Джуд Белингам… всички имаха ден. Поставяме голям акцент върху колективните действия и съм много щастлив. Това е вечер, на която трябва да се насладим“, каза още Арбелоа.

Снимки: Gettyimages